SHAMAN'а отменили: концерты патриотического певца в Новосибирске пройдут в 2024 году

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:55
Концерты Шамана в Новосибирске должны были состояться 14 и 15 декабря в ДКЖ и Доме Ученых. Внезапно их отменили по техническим причинам. Причем билеты на выступление артиста были проданы еще в ноябре.
В ДКЖ Сибкрай.ru удалось узнать, что концерт будет перенесен на январь. Так что поклонникам Шамана не придется так долго ждать.
«Причину нам не уточняют, перенесли на январь, дату уточняйте по телефону кассы, билеты действительны», — ответили в справочной ДКЖ.
Настоящее имя артиста — Ярослав Дронов. Он стал широко известен в 2022 году с главными патриотичными хитами «Встанем» и «Я русский».