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Концерты перенесли

SHAMAN'а отменили: концерты патриотического певца в Новосибирске пройдут в 2024 году

14 декабря 2023, 03:21
Фото: 1MI
Концерты перенесли

SHAMAN перенес концерты в Новосибирске на 2024 год

Оба декабрьских концерта артиста Шамана в Новосибирске были отменены по техническим причинам. Стало известно, когда певец все-таки исполнит свои главные хиты в столице Сибири.

Концерты Шамана в Новосибирске должны были состояться 14 и 15 декабря в ДКЖ и Доме Ученых. Внезапно их отменили по техническим причинам. Причем билеты на выступление артиста были проданы еще в ноябре.

В ДКЖ Сибкрай.ru удалось узнать, что концерт будет перенесен на январь. Так что поклонникам Шамана не придется так долго ждать.

«Причину нам не уточняют, перенесли на январь, дату уточняйте по телефону кассы, билеты действительны», — ответили в справочной ДКЖ.

Настоящее имя артиста — Ярослав Дронов. Он стал широко известен в 2022 году с главными патриотичными хитами «Встанем» и «Я русский».

Концерт SHAMANа неожиданно отменили в Новосибирске
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#Культура#Общество#Новосибирск#Отмена#Билеты#Концерт#Эмилия Губарева
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