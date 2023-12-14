Парикмахера-террориста арестовали в Новосибирске за попытку взрыва военкомата

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
27-летний Евгений Р., работающий парикмахером, предпринял попытку взорвать военкомат. Мужчина заключили под стражу до 6 февраля 2024 года.
Напомним, происшествие случилось ночью 5 декабря. Охранник здания военкомата обнаружил самодельное взрывное устройство на подоконнике. По данным следствия, он положил на подоконник учреждения мультиварку с бомбой внутри. На место происшествия была вызвана саперная группа Росгвардии, которая успешно обезвредила взрывчатку.
По данному случаю было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Содействие террористической деятельности».