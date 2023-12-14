Парикмахера-террориста арестовали в Новосибирске за попытку взрыва военкомата

Напомним, происшествие случилось ночью 5 декабря. Охранник здания военкомата обнаружил самодельное взрывное устройство на подоконнике. По данным следствия, он положил на подоконник учреждения мультиварку с бомбой внутри. На место происшествия была вызвана саперная группа Росгвардии, которая успешно обезвредила взрывчатку.