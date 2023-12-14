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Предполагаемого террориста арестовали

Парикмахера-террориста арестовали в Новосибирске за попытку взрыва военкомата

14 декабря 2023, 04:06
Фото: 1MI
Предполагаемого террориста арестовали
В новосибирском суде арестовали парикмахера, который хотел взорвать районный военкомат: его заключили под стражу.

27-летний Евгений Р., работающий парикмахером, предпринял попытку взорвать военкомат. Мужчина заключили под стражу до 6 февраля 2024 года.

Напомним, происшествие случилось ночью 5 декабря. Охранник здания военкомата обнаружил самодельное взрывное устройство на подоконнике. По данным следствия, он положил на подоконник учреждения мультиварку с бомбой внутри. На место происшествия была вызвана саперная группа Росгвардии, которая успешно обезвредила взрывчатку.

По данному случаю было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Содействие террористической деятельности».

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#Общество#Криминал#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Арест#Эмилия Губарева
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