Пресс-секретарь Дмитрий Песков также объяснил, что в этом году формат прямой линии и пресс-конференции решили объединить

Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее объяснил, что в этом году формат прямой линии и пресс-конференции решили объединить. Так президент может подвести итоги 2023 года сразу по всем направлениям. Журналисты поочередно с гражданами смогут задавать свои вопросы.