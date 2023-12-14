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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Пресс-секретарь Дмитрий Песков также объяснил, что в этом году формат прямой линии и пресс-конференции решили объединить

14 декабря 2023, 08:26
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Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее объяснил, что в этом году формат прямой линии и пресс-конференции решили объединить. Так президент может подвести итоги 2023 года сразу по всем направлениям. Журналисты поочередно с гражданами смогут задавать свои вопросы.

«Будут модераторы, как всегда, они будут сидеть с Путиным вместе, они будут модерировать ту часть, которая касается прямой линии, то есть вопросов граждан. А я тоже буду на своей жердочке сидеть, как обычно это делаю, но уже пытаться модерировать общение президента с журналистами, которые будут в аудитории», — заявил Песков в интервью «Известиям».
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