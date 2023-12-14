Путин: российские пенсионеры не будут платить комиссию за услуги ЖКХ

Во время мероприятия сибиряк показал Владимиру Путину проект постановления губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о повышении цен на услуги ЖКХ в 2024 году. Согласно документу, услуги ЖКХ вырастут на 15%. При этом пенсии проиндексируют лишь на 7,5%. Глава государства пообещал разобраться в этом вопросе.