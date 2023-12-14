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Владимир Путин сообщил об отмене комиссии за ЖКХ для пенсионеров

Путин: российские пенсионеры не будут платить комиссию за услуги ЖКХ

14 декабря 2023, 11:35
Фото: ВК / Итоги года с Владимиром Путиным
Владимир Путин сообщил об отмене комиссии за ЖКХ для пенсионеров
Российские пенсионеры не будут платить банковскую комиссию за услуги ЖКХ. Об этом во время Прямой линии заявил президент Владимир Путин.

По словам главы государства, подобная комиссия «неправильная». В первую очередь это касается пенсионеров.

«Решение было принято только что», — заявил Владимир Путин во время беседы с новосибирским пенсионером Владимиром Леонтьевым.
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Во время мероприятия сибиряк показал Владимиру Путину проект постановления губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о повышении цен на услуги ЖКХ в 2024 году. Согласно документу, услуги ЖКХ вырастут на 15%. При этом пенсии проиндексируют лишь на 7,5%. Глава государства пообещал разобраться в этом вопросе.

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#Экономика#Общество#Новосибирск#Цены#ЖКХ#Андрей Травников#Пенсионеры#Пенсионер#Владимир Путин#Александр Ляхов#Прямая линия с Владимиром Путиным 14 декабря 2023
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