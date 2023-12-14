Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Рост валового внутреннего продукта по итогам 2023 года ожидается 3,5%. «Это хороший показатель», — говорит Путин. Но инфляция по итогам года составит около 8%, признает глава государства.
«Это значит, что мы отыграли падение 2022 года. Если в этом году будет +3,5%, значит, отыграли падение и сделали серьезный шаг вперед. К сожалению, у нас подросла инфляция, но ЦБ и правительство принимают необходимые меры», — отметил президент.