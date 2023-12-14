С формированием тарифов ЖКХ в Новосибирской области разберется Владимир Путин

Он отметил, что при таком росте тарифов пенсию индексируют только на 7,5%. Президент пообещал разобраться с формированием коммунальных тарифов в Новосибирской области, но напомнил, что «коммуналка» не росла в течение полутора лет. За это время пенсии индексировали трижды и общий рост размера пособий составил около 23%.