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Пенсионер из Новосибирской области пожаловался Путину

С формированием тарифов ЖКХ в Новосибирской области разберется Владимир Путин

14 декабря 2023, 11:22
Фото: скриншот трансляции
Пенсионер из Новосибирской области пожаловался Путину

Путин обратит внимание на формирование тарифов ЖКХ в Новосибирской области

С формированием тарифов ЖКХ в Новосибирской области Владимир Путин разберётся лично. На высокую индексацию президенту пожаловался пенсионер из Новосибирска.

Пенсионер из Новосибирской области Владимир Леонтьев показал Путину проект постановления губернатора Андрея Травникова о росте тарифов ЖКХ в регионе в июле 2024 года на 9-14%.

Он отметил, что при таком росте тарифов пенсию индексируют только на 7,5%. Президент пообещал разобраться с формированием коммунальных тарифов в Новосибирской области, но напомнил, что «коммуналка» не росла в течение полутора лет. За это время пенсии индексировали трижды и общий рост размера пособий составил около 23%.

Владимир Путин также заявил, что пенсионеры не будут платить комиссию банкам за оплату ЖКУ. Решение, по его словам, было только что принято.

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