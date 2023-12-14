С формированием тарифов ЖКХ в Новосибирской области разберется Владимир Путин

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Пенсионер из Новосибирской области Владимир Леонтьев показал Путину проект постановления губернатора Андрея Травникова о росте тарифов ЖКХ в регионе в июле 2024 года на 9-14%.
Он отметил, что при таком росте тарифов пенсию индексируют только на 7,5%. Президент пообещал разобраться с формированием коммунальных тарифов в Новосибирской области, но напомнил, что «коммуналка» не росла в течение полутора лет. За это время пенсии индексировали трижды и общий рост размера пособий составил около 23%.
Владимир Путин также заявил, что пенсионеры не будут платить комиссию банкам за оплату ЖКУ. Решение, по его словам, было только что принято.