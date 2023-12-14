Сахалинскую область отметили наградами за достижения на выставке «Россия»

Павильон Сахалинской области, выполненный в форме корабля, рассказывает о ключевых предприятиях, туризме и местных деликатесах. На экране-парусе демонстрируют красоты природы, нефтегазовые и рыбопромышленные предприятия, завод СПГ, самолеты Единой дальневосточной авиакомпании «Аврора». Большой блок экспозиции посвящен карьере на островах. Так как одна из значимых целей сахалинского стенда — привлечение молодежи, здесь гости могут получить информацию о возможностях карьерного роста в регионе, а также комплексное предложение по переезду на Сахалин и Курилы. Кроме того, им рассказывают о субсидиях, медицине, образовании и перспективах трудоустройства.