Сахалинскую область отметили наградами за достижения на выставке «Россия»

Posted 14 декабря, 07:45
Published 14 декабря, 07:45
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Выставка-форум «Россия» работает на ВДНХ уже второй месяц. Наибольший интерес у гостей международной площадки вызывает 75-й павильон: именно здесь открыты экспозиции всех регионов нашей страны. Около 2 млн человек уже посетили выставку, и многие приходят на ВДНХ повторно, чтобы познакомиться с отличительными особенностями субъектов России. В середине декабря оргкомитет подвел итоги конкурса региональных экспозиций, и Сахалинская область вошла в число лидеров в 9 номинациях.
Островной регион занял третье место в категориях «Лучший социальный проект» и «Лучший туристический проект». В в номинациях «Самая оригинальная», «Самая познавательная», «Прогресс и инновации» экспозиции Сахалинской области отдали 4-е место. А в номинациях «Забота о природе», «Лучшая для детей»; «Лучший интерактив» и «Лучший виртуальный тур» Сахалин стал пятым. Островной стенд познакомил посетителей с достижениями в экономике и социальной сфере, инвестиционным потенциалом, возможностями для успешной карьеры в перспективных компаниях и самыми интересными достопримечательностями Сахалина и Курил.
«Благодаря этой выставке люди из разных регионов, из разных стран узнали, как прекрасен наш островной регион. Узнали о природе Сахалина и Курил, гастрономии, бонусах для инвесторов и развитой системе социальной поддержки. Рекомендую всем, у кого есть возможность, до 12 апреля побывать на ВДНХ и посетить наш павильон», — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Павильон Сахалинской области, выполненный в форме корабля, рассказывает о ключевых предприятиях, туризме и местных деликатесах. На экране-парусе демонстрируют красоты природы, нефтегазовые и рыбопромышленные предприятия, завод СПГ, самолеты Единой дальневосточной авиакомпании «Аврора». Большой блок экспозиции посвящен карьере на островах. Так как одна из значимых целей сахалинского стенда — привлечение молодежи, здесь гости могут получить информацию о возможностях карьерного роста в регионе, а также комплексное предложение по переезду на Сахалин и Курилы. Кроме того, им рассказывают о субсидиях, медицине, образовании и перспективах трудоустройства.
В декабре темой новогодней экспозиции стала «Твоя яркая зима на Сахалине и Курилах». Особой популярностью пользуется метание тынзяна на хорей — игра коренных народов Севера. Чтобы сыграть в игру «Поймать оленя», на выставке выстраиваются очереди. Есть много активностей и для детей — игры, раскраски и даже сноубордический Дед Мороз. А любителей зимней рыбалки привлекает интерактив «Поймай корюшку», иллюстрирующий прелести подледного лова на Сахалине.
Международная выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства, 4 ноября и продлится до Дня космонавтики, 12 апреля. Она проходит в Москве на территории ВДНХ. Указ о проведении мероприятия подписал президент страны Владимир Путин. Цель выставки — максимально полная демонстрация важнейших достижений регионов в различных отраслях экономики.