Сергей Соболев из Искитима, служивший в ЧВК «Вагнер», обращался во все инстанции, но так и не смог получить удостоверение участника боевых действий. В ответ на просьбу помочь Владимир Путин заметил — главная проблема в том, что бойцы ЧВК не заключали контрактов с государством. И поэтому трудно даже восстановить списки всех участников подобных формирований.