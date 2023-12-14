Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Сергей Соболев из Искитима, служивший в ЧВК «Вагнер», обращался во все инстанции, но так и не смог получить удостоверение участника боевых действий. В ответ на просьбу помочь Владимир Путин заметил — главная проблема в том, что бойцы ЧВК не заключали контрактов с государством. И поэтому трудно даже восстановить списки всех участников подобных формирований.
«Их права должны быть восстановлены. Они имеют право на все льготы, которыми пользуются другие участники боевых действий… Если нужно внести изменения в закон для этого, это будет сделано», — заявил президент.