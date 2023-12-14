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Сергей Соболев из Искитима, служивший в ЧВК "Вагнер", обращался во все инстанции, но так и не смог получить удостоверение участника боевых действий

14 декабря 2023, 10:27

Сергей Соболев из Искитима, служивший в ЧВК «Вагнер», обращался во все инстанции, но так и не смог получить удостоверение участника боевых действий. В ответ на просьбу помочь Владимир Путин заметил — главная проблема в том, что бойцы ЧВК не заключали контрактов с государством. И поэтому трудно даже восстановить списки всех участников подобных формирований.

«Их права должны быть восстановлены. Они имеют право на все льготы, которыми пользуются другие участники боевых действий… Если нужно внести изменения в закон для этого, это будет сделано», — заявил президент.
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