Сложнейшая диагностика глаз стала доступной для жителей Сахалина и Курил

Posted 14 декабря, 10:52
Published 14 декабря, 10:52
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
В островной регион привезли два ангиографических офтальмологических компьютерных томографа. Снимки, которые врачи получают на новом КТ, имеют наивысший уровень качества и дают возможность заметить мельчайшие изменения, которые происходят на обширном участке — от роговицы до сетчатки зрительного нерва. Кроме того, обследование проходит за считанные минуты: только в первый день диагностики сахалинские офтальмологи проверили зрение у 50 пациентов. Докторов консультировал инженер по клиническим испытаниям из специализированного центра в Москве.
«Качество диагностики скажется в том числе на уровне проводимых операций, потому что от полученных данных зависит выбор тактики лечения и последующей реабилитации. За три дня сахалинские специалисты изучили функции аппаратов, узнали больше об их возможностях. Теперь они будут самостоятельно считывать результаты и практиковаться в скорости постановки диагноза. Это долгий процесс, но врачи замотивированы и хорошо подготовлены, они регулярно посещают медицинские форумы и следят за тенденциями в офтальмологической сфере», — пояснил директор по клиническим испытаниям компании-поставщика Алексей Фомин.
Передовое оборудование поступило в разные подразделения Сахалинской областной больницы. Один томограф пополнил баланс стационарного отделения, второй привезли в консультативную поликлинику. Технику закупили в рамках программы по борьбе с сахарным диабетом: это заболевание нередко приводит к заболеваниям глаз.
«Мы регулярно обновляем оборудование, расширяем перечень предоставляемых услуг. В этом году мы приобрели A/B-скан для УЗИ-диагностики и исследования оболочек глаза. Он позволяет оценить состояние хрусталика и за 20 минут получить подробное заключение с описанием состояния глазных структур. На подходе у нас аппарат „Биометр“, который дает возможность дополнительно диагностировать состояние роговицы и расширить возможности не только в лечении, но и подборе линз. Также на Сахалине скоро появится эндотелиальный микроскоп, единственный на Дальнем Востоке. Он способен проводить подсчет эндотелия и прогнозировать послеоперационные осложнения», — поделилась заведующая офтальмологическим отделением Сахалинской областной клинической больницы Наталья Жарская.
Оперативные вмешательства при отслойке сетчатки и других патологий глазного яблока в Сахалинской области проводят бесплатно по полису ОМС. Комплексные меры по совершенствованию медицинской помощи реализуются в рамках национального проекта «Здравоохранение» и под контролем губернатора Валерия Лимаренко. За 2023 год врачи офтальмологического отделения провели больше 300 операций. Для планового лечения пациентам необходимо обратиться к специалисту в поликлинику по месту жительства.