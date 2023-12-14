Спецпоезд для школьников — детей и взрослых в Новосибирской области хотят разделить

Глава компании «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин отметил, что около 12% всех пассажиров, перевозимых пригородными поездами, составляют школьники. Городские школьники имеют право на половинную скидку на проезд в период учебы, а дети из сельской местности могут ездить бесплатно. Студенты также получают скидку на половину от общей стоимости проезда.