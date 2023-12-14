Спецпоезд для школьников — детей и взрослых в Новосибирской области хотят разделить

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
В Новосибирской области планируют организовать специальные поезда для школьников во время зимних каникул, чтобы они могли посещать культурные мероприятия. Об этом было объявлено на встрече оперативного штаба по образованию 13 декабря.
На собрании подчеркнули важность организации транспортировки школьников и студентов по региону при помощи электричек пригородного сообщения перед каникулами. Безопасность детей во время поездок по железной дороге требует особого внимания.
Глава компании «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин отметил, что около 12% всех пассажиров, перевозимых пригородными поездами, составляют школьники. Городские школьники имеют право на половинную скидку на проезд в период учебы, а дети из сельской местности могут ездить бесплатно. Студенты также получают скидку на половину от общей стоимости проезда.
Министерство культуры Новосибирской области в настоящее время работает над организацией специальных поездов, которые будут доставлять школьников к местам проведения культурных мероприятий во время зимних каникул.
Предполагается, что эти поезда будут состоять только из детей, сопровождаемых взрослыми. Они будут отправляться до конечной станции без остановок по пути.