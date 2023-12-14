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Деньги вымогают в пенсионеров

Украинские мошенники на такси вымогают миллионы у новосибирцев

14 декабря 2023, 03:49
Фото: Midjourney
Деньги вымогают в пенсионеров
Мошенники из Украины вымогают у жителей Новосибирской области большие деньги: им помогает группировка местных таксистов.

Как уточнили в администрации Куйбышевского района, в городе работает группа людей под руководством граждан Украины: они совершают мошенничества в отношении пенсионеров.

Известно, что они забирают у пожилых людей от 100 000 до 900 000 рублей, передвигаясь по городу на такси. Как именно действуют мошенники, неизвестно. Возраст группировки — от 18 до 25 лет.

Убедительная просьба провести беседы с пожилыми родственниками, чтобы они не стали жертвами мошенников. Основная тема обмана «Ваш родственник попал в ДТП, и чтобы решить вопрос с правоохранительными органами, вам необходимо передать определённую сумму денег», уточнили в полиции.
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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Мошенники#Эмилия Губарева
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