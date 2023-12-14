Украинские мошенники на такси вымогают миллионы у новосибирцев

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
Как уточнили в администрации Куйбышевского района, в городе работает группа людей под руководством граждан Украины: они совершают мошенничества в отношении пенсионеров.
Известно, что они забирают у пожилых людей от 100 000 до 900 000 рублей, передвигаясь по городу на такси. Как именно действуют мошенники, неизвестно. Возраст группировки — от 18 до 25 лет.
Убедительная просьба провести беседы с пожилыми родственниками, чтобы они не стали жертвами мошенников. Основная тема обмана «Ваш родственник попал в ДТП, и чтобы решить вопрос с правоохранительными органами, вам необходимо передать определённую сумму денег», уточнили в полиции.