Умер дирижер Русского Академического оркестра Новосибирской филармонии Гусев

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Ушел из жизни художественный руководитель и главный дирижер Русского академического оркестра Новосибирской филармонии, народный артист России Владимир Гусев. Об этом сообщает Новосибирская филармония в четверг. Ему было 83 года.
«Уход из жизни Владимира Поликарповича Гусева стал огромной и невосполнимой потерей для культурной и общественной жизни региона», — пишут в некрологе.
Репертуар оркестра состоит из более пяти тысяч произведений, включая музыку сибирских композиторов. За выдающийся вклад в развитие отечественной культуры оркестр награжден титулом академического, который имеют только четыре коллектива в стране.
Под руководством Гусева Русский академический оркестр сотрудничал с ведущими исполнителями страны, такими как Зураб Соткилава, Артур Эйзен, Иосиф Кобзон, Ренат Ибрагимов и другие. Также коллектив активно участвовал в образовательных и фестивальных проектах.