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Дирижеру было 83 года

Умер дирижер Русского Академического оркестра Новосибирской филармонии Гусев

14 декабря 2023, 08:26
Фото: Новосибирская филармония VK
Дирижеру было 83 года

В 83 года умер главный дирижер Академического оркестра Новосибирской филармонии

На 84-м году ушел из жизни народный артист России, художественный руководитель Новосибирской филармонии Владимир Гусев.

Ушел из жизни художественный руководитель и главный дирижер Русского академического оркестра Новосибирской филармонии, народный артист России Владимир Гусев. Об этом сообщает Новосибирская филармония в четверг. Ему было 83 года.

«Уход из жизни Владимира Поликарповича Гусева стал огромной и невосполнимой потерей для культурной и общественной жизни региона», — пишут в некрологе.

Репертуар оркестра состоит из более пяти тысяч произведений, включая музыку сибирских композиторов. За выдающийся вклад в развитие отечественной культуры оркестр награжден титулом академического, который имеют только четыре коллектива в стране.

Под руководством Гусева Русский академический оркестр сотрудничал с ведущими исполнителями страны, такими как Зураб Соткилава, Артур Эйзен, Иосиф Кобзон, Ренат Ибрагимов и другие. Также коллектив активно участвовал в образовательных и фестивальных проектах.

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#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Смерть#Филармония#Искусство#Алина Гурицкая#Владимир Гусев#Некролог
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