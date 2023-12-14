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Новосибирцы просят Путина построить школу и остановку

«Устали терпеть»: жители трех микрорайонов Новосибирска записали обращение к Путину

14 декабря 2023, 10:28
Фото: ВК / Официальная страница Сергея Майорова (скриншот)
Новосибирцы просят Путина построить школу и остановку

В Новосибирске жители трех микрорайонов создали видеообращение к Путину

Жители новосибирских микрорайонов «Высокогорный», «Ключевой», «Красная горка» и ТОС «Боровой» записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Они просят построить остановку и наладить нормальную инфраструктуру.

Видеозапись появилась на странице руководителя Союза отцов Новосибирской области Сергея Майорова в социальной сети «ВКонтакте».

«В шаговой доступности нет школы, детского сада и поликлиники, секций допобразования. Общественный транспорт не ходит и дети идут учиться в сорокоградусный мороз пешком. Мы устали терпеть», — утверждают отчаявшиеся новосибирцы.

Место на котором можно было бы наладить социальную инфраструктуру, по словам жителей, скоро будет занято четырьмя многоэтажными домами.

В конце видеоролика люди скандируют: «Путин, помоги! Путин, помоги! Путин, помоги!».

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#Общество#Происшествия#Видео#Новосибирск#Обращение#Соцсети#Владимир Путин#Александр Ляхов#Прямая линия с Владимиром Путиным 14 декабря 2023
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