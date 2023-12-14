«Устали терпеть»: жители трех микрорайонов Новосибирска записали обращение к Путину

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Видеозапись появилась на странице руководителя Союза отцов Новосибирской области Сергея Майорова в социальной сети «ВКонтакте».
«В шаговой доступности нет школы, детского сада и поликлиники, секций допобразования. Общественный транспорт не ходит и дети идут учиться в сорокоградусный мороз пешком. Мы устали терпеть», — утверждают отчаявшиеся новосибирцы.
Место на котором можно было бы наладить социальную инфраструктуру, по словам жителей, скоро будет занято четырьмя многоэтажными домами.
В конце видеоролика люди скандируют: «Путин, помоги! Путин, помоги! Путин, помоги!».