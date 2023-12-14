atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Молодой человек попал на камеры видеонаблюдения

В Новосибирске парикмахер-взрывник попал на видео

14 декабря 2023, 07:23
Фото: Infopro54.ru
Молодой человек попал на камеры видеонаблюдения

В Новосибирске нашли видеозапись с парикмахером, принесшим бомбу в военкомат

В Новосибирске арестовали 27-летнего Евгения Р., подозреваемого в попытке взрыва военкомата в Железнодорожном районе 5 декабря. Молодой человек попал на камеры видеонаблюдения, что поспособствовало его быстрой поимке.

Как сообщает Infopro54 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, оперативники в течение нескольких недель просматривали записи с камер видеонаблюдения. На одной из них они увидели молодого мужчину в темном пуховике и синих джинсах, прячущего лицо под маской. Новосибирец мог аккуратно положить взрывчатку на подоконник военкомата и уйти. Обратный путь тоже был отслежен.

Инсайдер сообщил, что взрывчатка могла находиться не в мультиварке.

«Видно, что размер устройства небольшой. Скорее всего, консервная банка», — предположил оперативник.
Парикмахера-террориста арестовали в Новосибирске за попытку взрыва военкомата
Узнать подробнее

Впервые Евгений был осужден на четыре года за хранение взрывчатки в 2017 году. Тогда у юноши обнаружили пластиковую бутылку с селитрой, мешок с гексогеном и электродетонаторы. Освободившись, он устроился на работу в элитный барбершоп.

Сейчас сибиряку уже избрали меру пресечения. Он будет находиться в СИЗО до 6 февраля 2024 года.

Рядом с военкоматом в Новосибирске нашли бомбу в мультиварке
Узнать подробнее
Читайте также:
В Дзержинском районе Новосибирска подожгли военкомат
#Происшествия#Новосибирск#Военкомат#Терроризм#Взрывчатка#Следствие#Александр Ляхов
Подпишитесь
Бизнес на паре — кому принадлежат самые известные бани в Новосибирске
Вчера, 08:31
Концерт SHAMANа неожиданно отменили в Новосибирске
Сегодня, 01:18
«Дамоклов меч для частного сектора» — новосибирцы против закона о КРТ
Сегодня, 02:00
Нельзя запретить: об абортах высказался новосибирский министр здравоохранения Хальзов
Сегодня, 04:06
Террорист пытался взорвать военкомат в Новосибирске — что о нем известно
Вчера, 04:52
Студенты НГУ вынуждены ночевать в университете из-за отсутствия тепла в общежитиях
Вчера, 16:04