В Новосибирске парикмахер-взрывник попал на видео

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Как сообщает Infopro54 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, оперативники в течение нескольких недель просматривали записи с камер видеонаблюдения. На одной из них они увидели молодого мужчину в темном пуховике и синих джинсах, прячущего лицо под маской. Новосибирец мог аккуратно положить взрывчатку на подоконник военкомата и уйти. Обратный путь тоже был отслежен.
Инсайдер сообщил, что взрывчатка могла находиться не в мультиварке.
«Видно, что размер устройства небольшой. Скорее всего, консервная банка», — предположил оперативник.
Впервые Евгений был осужден на четыре года за хранение взрывчатки в 2017 году. Тогда у юноши обнаружили пластиковую бутылку с селитрой, мешок с гексогеном и электродетонаторы. Освободившись, он устроился на работу в элитный барбершоп.
Сейчас сибиряку уже избрали меру пресечения. Он будет находиться в СИЗО до 6 февраля 2024 года.