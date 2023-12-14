В Новосибирске парикмахер-взрывник попал на видео

Как сообщает Infopro54 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, оперативники в течение нескольких недель просматривали записи с камер видеонаблюдения. На одной из них они увидели молодого мужчину в темном пуховике и синих джинсах, прячущего лицо под маской. Новосибирец мог аккуратно положить взрывчатку на подоконник военкомата и уйти. Обратный путь тоже был отслежен.