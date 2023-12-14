Владимир Путин «Итоги 2023»: выступление Президента России 14 декабря

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«Итоги года с Владимиром Путиным» покажут все главные ТВ-каналы страны. Этот формат объединит ежегодную большую пресс-конференцию и прямую линию. Трансляция начнется в полдень по московскому времени в четверг, 14 декабря 2023.
Вопросы Президенту России граждане присылают уже с 1 декабря. «Спрашивают обо всем: социальные вопросы, специальная военная операция, здравоохранение», — сообщает сайт Первого канала. Вопросы, касающиеся спецоперации можно выделить в отдельную категорию, сообщает ren.tv. Путина часто просят помочь с оформлением документов или получением выплат.
В октябре, в ходе дискуссии клуба «Валдай», президенту уже задавали вопрос, где Россия остановится на Украине во время СВО. Тогда Владимир Путин заявил, что СВО завершится с получением гарантий безопасности России, сообщали «Известия».
«Вы знаете, дело не в территориях. Дело в гарантиях безопасности народов России, а это более сложный вопрос, чем какая-то территория. [Дело в] безопасности людей, которые считают Россию своей родиной, а мы их считаем своими людьми», — сказал тогда Путин.
Уже отправлено более полутора миллионов вопросов. Их будут принимать вплоть до окончания программы, сообщает официальный сайт Президента РФ.
Задать вопрос Путину на прямой линии можно по телефону 8-800-200-40-40. Или через СМС 0-40-40. Специальная форма для вопросов есть на сайте moskva-putinu.ru. Те россияне, кому удобнее соцсети, могут задать свой вопрос через ВКонтакте или Одноклассники.