Владимир Путин «Итоги 2023»: выступление Президента России 14 декабря

«Вы знаете, дело не в территориях. Дело в гарантиях безопасности народов России, а это более сложный вопрос, чем какая-то территория. [Дело в] безопасности людей, которые считают Россию своей родиной, а мы их считаем своими людьми», — сказал тогда Путин.