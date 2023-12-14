atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:18

Published Сегодня, 02:18

Modified Сегодня, 02:18

Updated Сегодня, 02:18

Ожидается более миллиона вопросов Владимиру Путину от россиян на Итоги года 2023

Владимир Путин «Итоги 2023»: выступление Президента России 14 декабря

14 декабря 2023, 02:18
Фото: kremlin.ru
Ожидается более миллиона вопросов Владимиру Путину от россиян на Итоги года 2023
Прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина пройдут 14 декабря 2023 в формате «Итоги года». Смотреть трансляцию можно с 12.00 мск. Россияне отправили президенту миллион вопросов. Ранее Путин уже ответил на вопрос, когда остановится СВО, выступая в клубе «Валдай».

«Итоги года с Владимиром Путиным» покажут все главные ТВ-каналы страны. Этот формат объединит ежегодную большую пресс-конференцию и прямую линию. Трансляция начнется в полдень по московскому времени в четверг, 14 декабря 2023.

Вопросы Президенту России граждане присылают уже с 1 декабря. «Спрашивают обо всем: социальные вопросы, специальная военная операция, здравоохранение», — сообщает сайт Первого канала. Вопросы, касающиеся спецоперации можно выделить в отдельную категорию, сообщает ren.tv. Путина часто просят помочь с оформлением документов или получением выплат.

В октябре, в ходе дискуссии клуба «Валдай», президенту уже задавали вопрос, где Россия остановится на Украине во время СВО. Тогда Владимир Путин заявил, что СВО завершится с получением гарантий безопасности России, сообщали «Известия».

«Вы знаете, дело не в территориях. Дело в гарантиях безопасности народов России, а это более сложный вопрос, чем какая-то территория. [Дело в] безопасности людей, которые считают Россию своей родиной, а мы их считаем своими людьми», — сказал тогда Путин.

Идущие в школу по железнодорожным путям дети из Новосибирска просят помощи у Путина
Узнать подробнее

Уже отправлено более полутора миллионов вопросов. Их будут принимать вплоть до окончания программы, сообщает официальный сайт Президента РФ.

Задать вопрос Путину на прямой линии можно по телефону 8-800-200-40-40. Или через СМС 0-40-40. Специальная форма для вопросов есть на сайте moskva-putinu.ru. Те россияне, кому удобнее соцсети, могут задать свой вопрос через ВКонтакте или Одноклассники.

Нет мусорному полигону: около 150 новосибирцев записали видеообращение к Путину
Узнать подробнее
Читайте также:
Срок начала работы СКИФ в Новосибирске назвал президент Владимир ПутинВладимир Путин поздравил бабу Клаву из Новосибирской области со 100-летиемМногодетные новосибирцы просят Путина изменить место строительства мусорного полигона
#Политика#Общество#Дмитрий Тростников#Трансляция#Россия#Президент#2023#Владимир Путин#ТВ#Прямая линия#Прямая линия с Владимиром Путиным 14 декабря 2023
Подпишитесь
Бизнес на паре — кому принадлежат самые известные бани в Новосибирске
Вчера, 08:31
Концерт SHAMANа неожиданно отменили в Новосибирске
Сегодня, 01:18
Локоть высказался о своем участии в следующих выборах мэра Новосибирска
Вчера, 01:35
Инвалиды не получили права бесплатного проезда по четвертому мосту в Новосибирске
Вчера, 05:45
Террорист пытался взорвать военкомат в Новосибирске — что о нем известно
Вчера, 04:52
Студенты НГУ вынуждены ночевать в университете из-за отсутствия тепла в общежитиях
Вчера, 16:04