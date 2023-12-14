Владимир Путин рассказал, будет ли вторая волна мобилизации в России

Путин также отметил, что люди, мобилизованные в первой волне, успешно сражаются, и 14 из них были удостоены звания Героя России. В настоящее время в зоне боевых действий находится 244 тысячи человек, а 41 тысяча человек была уволена по различным причинам, включая достижение предельного возраста и состояние здоровья.