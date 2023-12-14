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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Владимир Путин рассказал, будет ли вторая волна мобилизации в России

14 декабря 2023, 09:44

Путин: Россия не нуждается во второй волне мобилизации

Во время Прямой линии президент Владимир Путин ответил на вопрос о возможности проведения второй волны мобилизации в России.

Президент Владимир Путин заявил, что в России не требуется проведение второй волны мобилизации. Глава государства отметил, что во время частичной мобилизации было принято 300 тысяч человек.

После этого правительство начало набор военнослужащих по контракту. На сегодняшний день армия добровольцев составляет уже 486 тысяч человек. Президент подчеркнул, что поток мужчин, готовых защищать свою страну, не уменьшается, ежедневно в военкоматы по всей России приходит около 1,5 тысячи добровольцев.

Путин также отметил, что люди, мобилизованные в первой волне, успешно сражаются, и 14 из них были удостоены звания Героя России. В настоящее время в зоне боевых действий находится 244 тысячи человек, а 41 тысяча человек была уволена по различным причинам, включая достижение предельного возраста и состояние здоровья.

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