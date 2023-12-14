Боец СВО из Искитима Новосибирской области задал вопрос Владимиру Путину

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Вопросы на Прямую линию посылают бойцы СВО из Искитима. Свое видео они записывают на линии фронта. «Войну здесь слышно хорошо», — отметил военный. На заднем фоне слышны звуки выстрелов.
Участник спецоперации из Новосибирской области задает видеовопрос: есть ли смысл создать военно-патриотическую структуру для молодежи, в рамках которой могли бы работать ветераны СВО?
Опыт ветеранов «в высшей степени востребован», отвечает Путин. Уже более тысячи демобилизованных участников СВО работают в школах и с детскими коллективами. «Мы будем расширять эту работу», — говорит президент.