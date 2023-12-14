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Published Сегодня, 09:31

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Updated Сегодня, 09:38

Участник спецоперации из Новосибирской области задает видеовопрос

Боец СВО из Искитима Новосибирской области задал вопрос Владимиру Путину

14 декабря 2023, 09:31
Фото: Скриншот трансляции
Участник спецоперации из Новосибирской области задает видеовопрос
Во время Прямой линии с Владимиром Путины поступил вопрос от бойца спецоперации на Украине из Искитимского района Новосибирской области. Он поинтересовался возможностью организации военно-патриотической структуры для молодежи.

Вопросы на Прямую линию посылают бойцы СВО из Искитима. Свое видео они записывают на линии фронта. «Войну здесь слышно хорошо», — отметил военный. На заднем фоне слышны звуки выстрелов.

Участник спецоперации из Новосибирской области задает видеовопрос: есть ли смысл создать военно-патриотическую структуру для молодежи, в рамках которой могли бы работать ветераны СВО?

Опыт ветеранов «в высшей степени востребован», отвечает Путин. Уже более тысячи демобилизованных участников СВО работают в школах и с детскими коллективами. «Мы будем расширять эту работу», — говорит президент.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Украина#Спецоперация#Искитим#Школы#Молодежь#СВО#Владимир Путин#Алина Гурицкая#Прямая линия#LIVE: прямая линия Владимира Путина 14 декабря — важное с пресс-конференции президента
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