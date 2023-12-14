Боец СВО из Искитима Новосибирской области задал вопрос Владимиру Путину

Во время Прямой линии с Владимиром Путины поступил вопрос от бойца спецоперации на Украине из Искитимского района Новосибирской области. Он поинтересовался возможностью организации военно-патриотической структуры для молодежи.

Вопросы на Прямую линию посылают бойцы СВО из Искитима. Свое видео они записывают на линии фронта. «Войну здесь слышно хорошо», — отметил военный. На заднем фоне слышны звуки выстрелов. Участник спецоперации из Новосибирской области задает видеовопрос: есть ли смысл создать военно-патриотическую структуру для молодежи, в рамках которой могли бы работать ветераны СВО? Опыт ветеранов «в высшей степени востребован», отвечает Путин. Уже более тысячи демобилизованных участников СВО работают в школах и с детскими коллективами. «Мы будем расширять эту работу», — говорит президент. Читайте также: Владимир Путин «Итоги 2023»: выступление Президента России 14 декабря Участник СВО из Новосибирска показал запуск дрона-камикадзе «Пиранья» на Украине 100 кроватей бойцам СВО доставили казаки в Новосибирске