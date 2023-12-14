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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

"Все, что междунарожные чиновники делают в отношении российского спорта - полное извращение идей Пьера де Кубертена... они попали в полную зависимость от спонсоров... Если они будут и дальше действовать таким образом, они похоронят олимпийское движение", - Путин о позиции МОК в отношении участия росийских спортсменов в олимпийских состязаниях

14 декабря 2023, 10:12
«Все, что междунарожные чиновники делают в отношении российского спорта — полное извращение идей Пьера де Кубертена …они попали в полную зависимость от спонсоров… Если они будут и дальше действовать таким образом, они похоронят олимпийское движение», — Путин о позиции МОК в отношении участия росийских спортсменов в олимпийских состязаниях.

«Надо сейчас внимательно проанализировать, каккие условия выдвигает МОК», — комментирует президент возможность поездки спортивной делегации России на Олимпиаду-2024 в Париже.

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