"Все, что междунарожные чиновники делают в отношении российского спорта - полное извращение идей Пьера де Кубертена... они попали в полную зависимость от спонсоров... Если они будут и дальше действовать таким образом, они похоронят олимпийское движение", - Путин о позиции МОК в отношении участия росийских спортсменов в олимпийских состязаниях

«Все, что междунарожные чиновники делают в отношении российского спорта — полное извращение идей Пьера де Кубертена …они попали в полную зависимость от спонсоров… Если они будут и дальше действовать таким образом, они похоронят олимпийское движение», — Путин о позиции МОК в отношении участия росийских спортсменов в олимпийских состязаниях. «Надо сейчас внимательно проанализировать, каккие условия выдвигает МОК», — комментирует президент возможность поездки спортивной делегации России на Олимпиаду-2024 в Париже.