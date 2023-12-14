Вспышка новой инфекции фиксируется в Новосибирской области

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В Китае и Европе был зафиксирован рост случаев микоплазменной пневмонии, которая передается от человека к человеку через воздух. Эта инфекция более опасна, чем COVID-19, и на данный момент нет вакцин или иммуноглобулинов для ее профилактики, пишет Сибкрай.ru.
Обычно этим заболеванием страдают дети в возрасте от 5 до 12 лет. Однако уже были зафиксированы случаи заражения в Дании, Франции, Нидерландах и России, включая Новосибирскую область. По данным Роспотребнадзора, за 10 месяцев 2023 года было зарегистрировано 3 случая микоплазменной инфекции.
Симптомы микоплазменной инфекции часто похожи на простуду: продолжительный и стойкий кашель, повышение температуры, насморк. Лечение обычно включает прием антибиотиков. Смертность от микоплазменной пневмонии составляет от 7% до 10% среди госпитализированных пациентов. В то же время смертность от COVID-19 в Новосибирской области составляет около 4% по итогам всего периода наблюдения.
Однако врачи и специалисты не вызывают тревогу из-за микоплазменной пневмонии. По информации Роспотребнадзора, ведомство постоянно контролирует ситуацию с заболеваемостью в регионе, а случаи микоплазменной пневмонии регистрируются лишь в единичных случаях, как и в предыдущие годы.