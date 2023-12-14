Вспышка новой инфекции фиксируется в Новосибирской области

В Китае и Европе был зафиксирован рост случаев микоплазменной пневмонии, которая передается от человека к человеку через воздух. Эта инфекция более опасна, чем COVID-19, и на данный момент нет вакцин или иммуноглобулинов для ее профилактики, пишет Сибкрай.ru.