Журналист из Турции Али Джура задал Владимиру Путину вопрос об ООН и Секторе Газа. «Во всем мире видят разницу между происходящим в Газе и на Украине, на Украине ничего подобного нет

Журналист из Турции Али Джура задал Владимиру Путину вопрос об ООН и Секторе Газа. Он уточнил, что Москва и Анкара собираются делать в условиях израеле-палестинского конфликта. «Во всем мире видят разницу между происходящим в Газе и на Украине, на Украине ничего подобного нет. …ООН изначально создавалась таким образом, чтобы искать консенсус, если он не найден, решения не принимаются, в этом ничего нет. …Нужно создать фундаментальные основы для палестино-израильского урегулирования», — заявил президент. Он отметил, что большое внимание следует уделять гуманитарной поддержки Газы.