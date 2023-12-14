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Журналист из Турции Али Джура задал Владимиру Путину вопрос об ООН и Секторе Газа. «Во всем мире видят разницу между происходящим в Газе и на Украине, на Украине ничего подобного нет

14 декабря 2023, 09:56

Журналист из Турции Али Джура задал Владимиру Путину вопрос об ООН и Секторе Газа. Он уточнил, что Москва и Анкара собираются делать в условиях израеле-палестинского конфликта.

«Во всем мире видят разницу между происходящим в Газе и на Украине, на Украине ничего подобного нет. …ООН изначально создавалась таким образом, чтобы искать консенсус, если он не найден, решения не принимаются, в этом ничего нет. …Нужно создать фундаментальные основы для палестино-израильского урегулирования», — заявил президент.

Он отметил, что большое внимание следует уделять гуманитарной поддержки Газы.

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