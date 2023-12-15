4-метровый арт-объект «Снежная баба» установят в новосибирском парке «Арена»

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
У смотровой площадки парка «Арена» встанет 4-метровая снежная баба засветятся буквы «Новосибирск — родина снежных баб». Рядом будут установлены светящиеся шары, такие же, как в Первомайском сквере.
«Мы активно развиваем бренд „Новосибирск — родина снежных баб“. История снежной бабы отразится в оформлении парка „Арена“, — сообщила вице-мэр, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова на заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Нового года, состоявшемся 15 декабря в большом зале мэрии.
На этом же заседании было сообщено об отмене праздничных мероприятий в новогоднюю ночь на площади Ленина в центре города.
Напомним, что власти Новосибирска пытаются запатентовать снежную бабу, как товарный знак.