4-метровый арт-объект «Снежная баба» установят в новосибирском парке «Арена»

Арт-объект «Снежная баба» установят в новосибирском парке «Арена» — высота 4 м

Открытие нового арт-объекта «Снежная баба» запланировано в парке «Арена» 4 января 2024 года на 18-00. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в мэрии города на заседании оргкомитета по подготовке празднования Нового года.