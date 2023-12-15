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Власти Новосибирска решили, что парку «Арена» не хватает арт-объекта «Снежная баба»

4-метровый арт-объект «Снежная баба» установят в новосибирском парке «Арена»

15 декабря 2023, 07:49
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Власти Новосибирска решили, что парку «Арена» не хватает арт-объекта «Снежная баба»

Арт-объект «Снежная баба» установят в новосибирском парке «Арена» — высота 4 м

Открытие нового арт-объекта «Снежная баба» запланировано в парке «Арена» 4 января 2024 года на 18-00. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в мэрии города на заседании оргкомитета по подготовке празднования Нового года.

У смотровой площадки парка «Арена» встанет 4-метровая снежная баба засветятся буквы «Новосибирск — родина снежных баб». Рядом будут установлены светящиеся шары, такие же, как в Первомайском сквере.

«Мы активно развиваем бренд „Новосибирск — родина снежных баб“. История снежной бабы отразится в оформлении парка „Арена“, — сообщила вице-мэр, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова на заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Нового года, состоявшемся 15 декабря в большом зале мэрии.

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На этом же заседании было сообщено об отмене праздничных мероприятий в новогоднюю ночь на площади Ленина в центре города.

Напомним, что власти Новосибирска пытаются запатентовать снежную бабу, как товарный знак.

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