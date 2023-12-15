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На Солнце произошла сильнейшая за 6 лет вспышка

Ад метеозависимых: сильнейшая магнитная буря обрушится на Новосибирскую область

15 декабря 2023, 01:50
Фото: Midjourney
На Солнце произошла сильнейшая за 6 лет вспышка

Сильнейшая магнитная буря придет в Новосибирскую область на выходных

Ожидается очень сильная магнитная буря в Новосибирской области в выходные дни. Жители Сибири начнут чувствовать изменения в магнитосфере уже 16 декабря.

По информации, полученной от лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, самая сильная магнитная буря уровня G1 начнется в 8 утра 16 декабря. Однако уже к 11:00 ее влияние начнет ослабевать. К 13:00 магнитная буря вернется к более умеренному состоянию.

В центре «Фобос» сообщили, что в ночь на 15 декабря произошла самая сильная за последние шесть лет вспышка на Солнце.

У жителей все еще есть время, чтобы подготовиться к следующим магнитным бурям. В эти дни лучше избегать вредных привычек, таких как курение, употребление алкоголя и не злоупотреблять вредной пищей. Также полезно проводить время на свежем воздухе, гулять в парке и проветривать помещения.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Парк#Сибирь#Курение#Подготовка#Алкоголь#Магнитная буря#Магнитосфера#Алина Гурицкая
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