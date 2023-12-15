Ад метеозависимых: сильнейшая магнитная буря обрушится на Новосибирскую область

У жителей все еще есть время, чтобы подготовиться к следующим магнитным бурям. В эти дни лучше избегать вредных привычек, таких как курение, употребление алкоголя и не злоупотреблять вредной пищей. Также полезно проводить время на свежем воздухе, гулять в парке и проветривать помещения.