Ад метеозависимых: сильнейшая магнитная буря обрушится на Новосибирскую область

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По информации, полученной от лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, самая сильная магнитная буря уровня G1 начнется в 8 утра 16 декабря. Однако уже к 11:00 ее влияние начнет ослабевать. К 13:00 магнитная буря вернется к более умеренному состоянию.
В центре «Фобос» сообщили, что в ночь на 15 декабря произошла самая сильная за последние шесть лет вспышка на Солнце.
У жителей все еще есть время, чтобы подготовиться к следующим магнитным бурям. В эти дни лучше избегать вредных привычек, таких как курение, употребление алкоголя и не злоупотреблять вредной пищей. Также полезно проводить время на свежем воздухе, гулять в парке и проветривать помещения.