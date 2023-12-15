Астроном Кашин: магнитные бури не грозят Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
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Updated Сегодня, 08:15
О вспышках на Солнце сообщили в НАСА и метеорологическом центре «Фобос». Специалисты заявили, что в последний раз подобные случаи фиксировались в 2017 году.
Обычно подобные события предшествуют магнитным бурям, характеризующимся ухудшением геомагнитного фона Земли. Они способствуют сбоям в работе электрических приборов и ухудшению самочувствия у метеозависимых людей.
Однако главный сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин поспешил развеять опасения.
«Сейчас мы наблюдаем на Солнце небольшие возмущения класса G1. Они будут фиксироваться в пятницу и субботу. Но эти вспышки на нас никак не отразятся, серьезных последствий не будет», — рассказал Кашин Atas.Info.
Также астроном объяснил причину рекордных вспышек на Солнце. «Возмущения подобной силы были вполне ожидаемы. Настал максимум одиннадцатилетнего солнечного цикла, который должен завершиться в 2024 году», — сообщил ученый.