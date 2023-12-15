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Солнечные вспышки не затронут Новосибирск

Астроном Кашин: магнитные бури не грозят Новосибирской области

15 декабря 2023, 08:00
Фото: Naked Science
Солнечные вспышки не затронут Новосибирск

Рекордная вспышка на Солнце не затронет Новосибирскую область

Вечером 14 декабря на Солнце произошла сильнейшая вспышка за последние шесть лет. Рекордные показатели были зафиксированы в 20.00 по московскому времени.

О вспышках на Солнце сообщили в НАСА и метеорологическом центре «Фобос». Специалисты заявили, что в последний раз подобные случаи фиксировались в 2017 году.

Обычно подобные события предшествуют магнитным бурям, характеризующимся ухудшением геомагнитного фона Земли. Они способствуют сбоям в работе электрических приборов и ухудшению самочувствия у метеозависимых людей.

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Однако главный сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин поспешил развеять опасения.

«Сейчас мы наблюдаем на Солнце небольшие возмущения класса G1. Они будут фиксироваться в пятницу и субботу. Но эти вспышки на нас никак не отразятся, серьезных последствий не будет», — рассказал Кашин Atas.Info.

Также астроном объяснил причину рекордных вспышек на Солнце. «Возмущения подобной силы были вполне ожидаемы. Настал максимум одиннадцатилетнего солнечного цикла, который должен завершиться в 2024 году», — сообщил ученый.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Космос#Магнитные бури#Солнце#Астрономия#Ученый#Александр Ляхов
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