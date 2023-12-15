Без яиц не останемся: правительство Новосибирской области стабилизирует цены

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Основной ряд продукции в регионе сохраняет стабильные цены, а стоимость некоторых товаров и вовсе падает. Так, снижается стоимость борщевого набора, на 137% покрыты потребности области в запасах зерна. В основных категориях также нет дефицита. Проблемной темой остается подорожание яиц и мяса птицы.
Самообеспеченность региона яйцами, по данным Минсельхоза области составляет 126%. За год произведены 918 млн штук, что меньше чем в прошлом году. Снижения связывают с перепрофилированием птицефабрики «Евсинская» с производства яиц на бройлерное направление. При этом на «Чикской» птицефабрике производство яйца возрастает и восполняет этот недостаток.
Рост цен на яйца производители связывают с подорожанием ветпрепаратов, пересадочных материалов, с перебоем в поставках, а также с дефицитом кадров и повышением спроса на я1ца и курятину на 10%. Сейчас ситуация стабилизируется: хотя цены на яйца в среднем за неделю выросли на 4%, за год рост составил 36%.
«Ситуация для нас не новая, мы это проходили в 2020 году в период пандемии и в 2022 году при введении санкций. Рост цен на разные группы товаров мы решали успешно благодаря преимуществам экономики региона. По многим товарам мы профицитны, у нас большие запасы, а наши бизнесмены и руководители предприятий — патриоты, в первую очередь обеспечивающие рынок родного региона. Подписывали соглашение о сдерживании цен. Сейчас всё это эффекта не дало. Ссылки на рост цен на входящие компоненты производства и кадровый голод бесперспективны — они не объясняют почти 40-процентный годовой рост только в отношении отдельных категорий товаров», — подчеркнул губернатор.
Глава региона предложил обратить на ситуацию внимание УФАС и прокуратуре. Андрей Травников также вспомнил ситуацию с резким повышением цен на топливо осенью 2023 года, которую удалось решить — сейчас цены стабилизированы.
Напомним, во время Прямой линии с Владимиром Путиным россияне обратили внимание на резкий рост цен на яйца. Президент объяснил, что проблема возникла из-за роста спроса и непоспеванием объемов производства.