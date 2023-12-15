Без яиц не останемся: правительство Новосибирской области стабилизирует цены

Рост цен на яйца производители связывают с подорожанием ветпрепаратов, пересадочных материалов, с перебоем в поставках, а также с дефицитом кадров и повышением спроса на я1ца и курятину на 10%. Сейчас ситуация стабилизируется: хотя цены на яйца в среднем за неделю выросли на 4%, за год рост составил 36%.