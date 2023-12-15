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Posted 15 декабря, 15:54

Published 15 декабря, 15:54

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Фонд «Защитники Отечества» помог бойцу из Алтайского края с реабилитацией на Сахалине

15 декабря 2023, 15:54
Координаторы фонда «Защитники Отечества» продолжают оказывать всестороннюю поддержку бойцам СВО. В зоне внимания учреждения сахалинской команды — солдаты, которые уехали в Донбасс из островного региона, а также их сослуживцы с материка. Так, фонд помог бойцу из Алтайского края с реабилитацией.

Владимир Цейзер попал на Сахалин, когда проходил срочную службу. В островном регионе он заключил контракт и остался в составе Вооруженных сил России. Когда мужчина получил приказ отправиться в зону СВО, он уже три года служил в Сахалинской области — с первых дней спецоперации Владимир оказался в одной из самых горячих точек.

«Это был март 2022 года. Получив приказ, я не колебался — у меня не было сомнений, что это правильно. Я собрал вещи, попрощался с женой и уехал. В ЛНР с товарищами прошел подготовку и боевое слаживание. Затем отправился за ленточку. Во время зачистки одного из сельских поселений нас непрерывно обстреливала артиллерия и пулеметные очереди. Когда оставалось взять последний дом, нас накрыло. Я получил мино-взрывное и пулевое ранения. Поразило шею и позвоночник, не говоря уже об остальном теле. То, что я жив — это чудо», — поделился ветеран СВО.

Бойца эвакуировали из зоны боевых действий. В военном госпитале ему сделали несколько операций, а затем отправили на курс реабилитации в Москву. Теперь Владимир может двигаться, но вот ходить он пока не в состоянии. И здесь на помощь ветерану пришли социальные координаторы фонда «Защитники Отечества»: когда герой и его жена вернулись на Сахалин, их уже ждали. Сотрудники учреждения организовали трансфер из аэропорта на специальном транспорте, заселили в гостиницу, а также помогли организовать прохождение реабилитации в Сахалинском областном реабилитационном центре.

«Вообще мне в фонде здорово помогают. Социальный координатор всегда на связи. Да и в реабилитационном центре работают специалисты высокого уровня. В планах — вернуть здоровье и встать на ноги», — подытожил ветеран боевых действий на СВО, кавалер Ордена мужества Владимир Цейзер.

Уже через несколько недель Владимир выйдет на работу в местный военкомат. Пока герой завершает курс реабилитации, социальный координатор помогает ему закрыть вопрос с получением регистрации и поиском съемного жилья.

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