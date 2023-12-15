Фонд «Защитники Отечества» помог бойцу из Алтайского края с реабилитацией на Сахалине

Posted 15 декабря, 15:54
Published 15 декабря, 15:54
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Владимир Цейзер попал на Сахалин, когда проходил срочную службу. В островном регионе он заключил контракт и остался в составе Вооруженных сил России. Когда мужчина получил приказ отправиться в зону СВО, он уже три года служил в Сахалинской области — с первых дней спецоперации Владимир оказался в одной из самых горячих точек.
«Это был март 2022 года. Получив приказ, я не колебался — у меня не было сомнений, что это правильно. Я собрал вещи, попрощался с женой и уехал. В ЛНР с товарищами прошел подготовку и боевое слаживание. Затем отправился за ленточку. Во время зачистки одного из сельских поселений нас непрерывно обстреливала артиллерия и пулеметные очереди. Когда оставалось взять последний дом, нас накрыло. Я получил мино-взрывное и пулевое ранения. Поразило шею и позвоночник, не говоря уже об остальном теле. То, что я жив — это чудо», — поделился ветеран СВО.
Бойца эвакуировали из зоны боевых действий. В военном госпитале ему сделали несколько операций, а затем отправили на курс реабилитации в Москву. Теперь Владимир может двигаться, но вот ходить он пока не в состоянии. И здесь на помощь ветерану пришли социальные координаторы фонда «Защитники Отечества»: когда герой и его жена вернулись на Сахалин, их уже ждали. Сотрудники учреждения организовали трансфер из аэропорта на специальном транспорте, заселили в гостиницу, а также помогли организовать прохождение реабилитации в Сахалинском областном реабилитационном центре.
«Вообще мне в фонде здорово помогают. Социальный координатор всегда на связи. Да и в реабилитационном центре работают специалисты высокого уровня. В планах — вернуть здоровье и встать на ноги», — подытожил ветеран боевых действий на СВО, кавалер Ордена мужества Владимир Цейзер.
Уже через несколько недель Владимир выйдет на работу в местный военкомат. Пока герой завершает курс реабилитации, социальный координатор помогает ему закрыть вопрос с получением регистрации и поиском съемного жилья.