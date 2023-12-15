Губернатор Новосибирской области Травников выступил после Прямой линии Путина

Губернатор также подчеркнул, что президент объяснял текущую экономическую ситуацию, отвечал на вопросы, связанные с ростом цен на определенные товары и услуги, комментировал нехватку медицинских работников в системе здравоохранения и реагировал на самые острые и актуальные проблемы, волнующие общество.