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Губернатор назвал Путина сильны лидером

Губернатор Новосибирской области Травников выступил после Прямой линии Путина

15 декабря 2023, 01:57
Фото: telegram-канал Андрея Травникова
Губернатор назвал Путина сильны лидером
Глава региона Андрей Травников высоко оценил выступление президента во время Прямой линии. Губернатор отметил профессионализм Путина и успешность его предвыборной кампании.

Глава Новосибирской области Андрей Травников высказал свое мнение о прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным», где президент России отвечал на вопросы граждан.
Андрей Травников отметил профессионализм и компетентность президента в своем telegram-канале.

«В ходе сегодняшней прямой линии главы нашего государства „Итоги года“ мы в очередной раз увидели не только национального лидера, способного обсуждать самый широкий спектр тем локальных до глобальных, но и сильного человека, который честно комментировал, отвечал на все конкретные проблемы и вопросы, которые беспокоят жителей страны — бойцов, которые участвуют в специальной военной операции или уже вернулись домой; волонтеров», — отметил Травников.
Губернатор назвал Путина сильны лидером
Видео: telegram-канал Андрея Травникова

Губернатор также подчеркнул, что президент объяснял текущую экономическую ситуацию, отвечал на вопросы, связанные с ростом цен на определенные товары и услуги, комментировал нехватку медицинских работников в системе здравоохранения и реагировал на самые острые и актуальные проблемы, волнующие общество.

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