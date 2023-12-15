Губернатор Новосибирской области Травников выступил после Прямой линии Путина

Posted Сегодня, 01:57
Published Сегодня, 01:57
Modified Сегодня, 01:59
Updated Сегодня, 01:59
Глава Новосибирской области Андрей Травников высказал свое мнение о прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным», где президент России отвечал на вопросы граждан.
Андрей Травников отметил профессионализм и компетентность президента в своем telegram-канале.
«В ходе сегодняшней прямой линии главы нашего государства „Итоги года“ мы в очередной раз увидели не только национального лидера, способного обсуждать самый широкий спектр тем локальных до глобальных, но и сильного человека, который честно комментировал, отвечал на все конкретные проблемы и вопросы, которые беспокоят жителей страны — бойцов, которые участвуют в специальной военной операции или уже вернулись домой; волонтеров», — отметил Травников.
Губернатор также подчеркнул, что президент объяснял текущую экономическую ситуацию, отвечал на вопросы, связанные с ростом цен на определенные товары и услуги, комментировал нехватку медицинских работников в системе здравоохранения и реагировал на самые острые и актуальные проблемы, волнующие общество.