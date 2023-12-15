atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:25

Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

Гаражи.

К сибирскому полпреду и губернатору обратились из-за риска сноса гаражей у ТЦ «Аура»

15 декабря 2023, 03:25
Фото: 1MI
Гаражи.
Представители 17 гаражных кооперативов у ТЦ «Аура» написали обращение, в котором подчеркивают, что планируемый снос гаражей противоречит логике законодательно закрепленного механизма комплексного развития территорий.

Полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву, губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и мэру Новосибирска Анатолию Локтю написали обращение председатели 17 гаражных кооперативов, которые находятся возле ТЦ «Аура», сообщает РБК Новосибирск.

В обращении подчеркивается, что снос гаражей в соответствии с планом реновации этой территории противоречит комплексному развитию территорий. Планом реновации предусмотрен демонтаж 9,4 тысячи гаражей из 26 кооперативов до 2037 года.

Как подчеркивают авторы обращения большинство гаражей юридически грамотно оформлены и их снос возможен только в принудительном порядке, а также повлечет за собой увеличение количества машин во дворах.

В Новосибирске снесут 9 400 гаражей у ТРЦ «Аура» — самый масштабный снос в России
Узнать подробнее

Если будет реализован планируемый снос 9400 гаражей у ТРЦ «Аура», то он станет самым масштабным в России.

Читайте также:
О субсидированных рейсах в Новосибирск попросили Путина во время Прямой линииСпецпоезд для школьников — детей и взрослых в Новосибирской области хотят разделитьБуйного бурята задержали в новосибирском аэропорту — из-за него могли задержать рейс
#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Гаражи у ТЦ "Аура"#Гаражи
Подпишитесь
Уволен начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев
Сегодня, 03:06
Трасса «Тюмень–Новосибирск» может сильно изменится после Прямой линии с Путиным
Сегодня, 01:39
В Новосибирской области оправдались за рост тарифов ЖКХ после Прямой линии Путина
Сегодня, 01:30
Нельзя запретить: об абортах высказался новосибирский министр здравоохранения Хальзов
Вчера, 04:06
Вместо Decathlon в Новосибирске открылся спортивный-магазин аналог «Деспорт»
Сегодня, 01:07
Студенты НГУ вынуждены ночевать в университете из-за отсутствия тепла в общежитиях
13 декабря, 16:04