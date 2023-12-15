К сибирскому полпреду и губернатору обратились из-за риска сноса гаражей у ТЦ «Аура»

В обращении подчеркивается, что снос гаражей в соответствии с планом реновации этой территории противоречит комплексному развитию территорий. Планом реновации предусмотрен демонтаж 9,4 тысячи гаражей из 26 кооперативов до 2037 года.



Как подчеркивают авторы обращения большинство гаражей юридически грамотно оформлены и их снос возможен только в принудительном порядке, а также повлечет за собой увеличение количества машин во дворах.