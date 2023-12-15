К сибирскому полпреду и губернатору обратились из-за риска сноса гаражей у ТЦ «Аура»

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву, губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и мэру Новосибирска Анатолию Локтю написали обращение председатели 17 гаражных кооперативов, которые находятся возле ТЦ «Аура», сообщает РБК Новосибирск.
В обращении подчеркивается, что снос гаражей в соответствии с планом реновации этой территории противоречит комплексному развитию территорий. Планом реновации предусмотрен демонтаж 9,4 тысячи гаражей из 26 кооперативов до 2037 года.
Как подчеркивают авторы обращения большинство гаражей юридически грамотно оформлены и их снос возможен только в принудительном порядке, а также повлечет за собой увеличение количества машин во дворах.
Если будет реализован планируемый снос 9400 гаражей у ТРЦ «Аура», то он станет самым масштабным в России.