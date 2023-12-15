Коттедж за 60 млн рублей с бассейном и голубыми елями продают в Новосибирске

Как отмечает продавец на сайте N1.ru, трехуровневый коттедж находится в 10 км от Новосибирска, с сосновом бору у пос. Кудряшовский. Дом расположен на участке 18 соток, также рядом с домом есть терраса с барбекю. В коттедже кинотеатр, хамам, сауна, винтажные окна в коттедже выполнены на заказ и привезены их Германии. Мебель в доме также выполнена на заказ.