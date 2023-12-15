Коттедж за 60 млн рублей с бассейном и голубыми елями продают в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:43
Как отмечает продавец на сайте N1.ru, трехуровневый коттедж находится в 10 км от Новосибирска, с сосновом бору у пос. Кудряшовский. Дом расположен на участке 18 соток, также рядом с домом есть терраса с барбекю. В коттедже кинотеатр, хамам, сауна, винтажные окна в коттедже выполнены на заказ и привезены их Германии. Мебель в доме также выполнена на заказ.
На территории есть пруд, теплый бассейн, дорожки из натурального камня, газоны с освещением и автополивом, альпийская горка и водопад, высажены голубые ели.
На берегу Бердского залива продают коттедж за 120 млн рублей.