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Коттедж стоимостью 60 млн рублей.

Коттедж за 60 млн рублей с бассейном и голубыми елями продают в Новосибирске

15 декабря 2023, 04:41
Фото: N1.ru
Коттедж стоимостью 60 млн рублей.
Коттедж в поселке Кудряшовский площадью 700 кв метров под Новосибирском выставлен на продажу за 60 млн рублей.

Как отмечает продавец на сайте N1.ru, трехуровневый коттедж находится в 10 км от Новосибирска, с сосновом бору у пос. Кудряшовский. Дом расположен на участке 18 соток, также рядом с домом есть терраса с барбекю. В коттедже кинотеатр, хамам, сауна, винтажные окна в коттедже выполнены на заказ и привезены их Германии. Мебель в доме также выполнена на заказ.

На территории есть пруд, теплый бассейн, дорожки из натурального камня, газоны с освещением и автополивом, альпийская горка и водопад, высажены голубые ели.

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