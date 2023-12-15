Не дышала 3 часа: мать погибшей новосибирской студентки раскрыла детали смерти дочери

19-летняя Юлия* в ночь на 1 апреля была на вечеринке вместе с подругой. Взбодриться она решила после того, как рассталась с парнем, утверждают знакомые. В заведении с подругами решили познакомиться молодые люди, они угостили девушек вином. Юля выпила два бокала, однако подруга отказалась это сделать.