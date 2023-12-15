Не дышала 3 часа: мать погибшей новосибирской студентки раскрыла детали смерти дочери

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Published Сегодня, 02:21
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19-летняя Юлия* в ночь на 1 апреля была на вечеринке вместе с подругой. Взбодриться она решила после того, как рассталась с парнем, утверждают знакомые. В заведении с подругами решили познакомиться молодые люди, они угостили девушек вином. Юля выпила два бокала, однако подруга отказалась это сделать.
«Как потом объясняла подруга Юли, дочь сказала ей, что кто-то подсыпал ей в вино какой-то порошок. Ей стало плохо, подруга повезла ее к себе в общежитие», — поделилась с КП-Новосибирск мама погибшей.
Мать утверждает, что после трагедии никто не изымал записи с камер видеонаблюдения. Что произошло после выпитого вина, никто из близких погибшей точно не знает до сих пор.
«Подруга, которая увезла к себе дочь, заявила, что дышать Юля перестала в 8:00. Но тогда почему ей никто сразу не вызвал скорую? Получается, она не дышала три часа! Врачи приехали и пытались реанимировать дочку в 11:00, спасти ее не смогли. Но что происходило в течение этих трех часов?» — не понимает мать Юлии.
Одна из версий — у девушки произошел эпилептический припадок. Такое уже случалось с ней, правда, в пять лет. Мать считает, что его мог спровоцировать подсыпанный в бокал порошок.
«Изначально была версия, что смерть моей дочки никак не связана с криминалом. Но на ее пальто я обнаружила вырванные клочья ее волос. Как они могли там появиться? Что происходило после клуба? Мне до сих пор непонятно», — отмечает мать.
По ее словам, она не знает, возбуждено ли уголовное дело. Женщина утверждает, что ей сказали ждать результаты экспертизы, но их нет уже восемь месяцев.
*имя героя материала изменено