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Девушка погибла 1 апреля

Не дышала 3 часа: мать погибшей новосибирской студентки раскрыла детали смерти дочери

15 декабря 2023, 02:21
Фото: родственники погибшей / nsk.kp.ru
Девушка погибла 1 апреля

Мать погибшей после вечеринки студентки из Новосибирска раскрыла детали смерти

Студентка умерла после вечеринки больше восьми месяцев назад. С того момента ее мать пытается разобраться в причинах гибели дочери. Выяснилось, что для девушки не вызвали скорую.

19-летняя Юлия* в ночь на 1 апреля была на вечеринке вместе с подругой. Взбодриться она решила после того, как рассталась с парнем, утверждают знакомые. В заведении с подругами решили познакомиться молодые люди, они угостили девушек вином. Юля выпила два бокала, однако подруга отказалась это сделать.

«Как потом объясняла подруга Юли, дочь сказала ей, что кто-то подсыпал ей в вино какой-то порошок. Ей стало плохо, подруга повезла ее к себе в общежитие», — поделилась с КП-Новосибирск мама погибшей.

Мать утверждает, что после трагедии никто не изымал записи с камер видеонаблюдения. Что произошло после выпитого вина, никто из близких погибшей точно не знает до сих пор.

«Подруга, которая увезла к себе дочь, заявила, что дышать Юля перестала в 8:00. Но тогда почему ей никто сразу не вызвал скорую? Получается, она не дышала три часа! Врачи приехали и пытались реанимировать дочку в 11:00, спасти ее не смогли. Но что происходило в течение этих трех часов?» — не понимает мать Юлии.

Одна из версий — у девушки произошел эпилептический припадок. Такое уже случалось с ней, правда, в пять лет. Мать считает, что его мог спровоцировать подсыпанный в бокал порошок.

«Изначально была версия, что смерть моей дочки никак не связана с криминалом. Но на ее пальто я обнаружила вырванные клочья ее волос. Как они могли там появиться? Что происходило после клуба? Мне до сих пор непонятно», — отмечает мать.

По ее словам, она не знает, возбуждено ли уголовное дело. Женщина утверждает, что ей сказали ждать результаты экспертизы, но их нет уже восемь месяцев.

*имя героя материала изменено

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