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Проект может оказаться очень дорогим

О субсидированных рейсах в Новосибирск попросили Путина во время Прямой линии

15 декабря 2023, 01:45
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Проект может оказаться очень дорогим

Путин рассмотрит предложение о субсидированных рейсах из Магадана в Новосибирск

Правительство рассмотрит предложение о создании субсидированных рейсов до Новосибирска. Правда, когда это будет возможно реализовать — неизвестно, так как такой проект требует значительных бюджетных вложений.

Журналист Александр Орлов из Магадана обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением оказать финансовую поддержку для рейсов из Магадана в Новосибирск. Это направление является важным для местных жителей.

«Магадан имеет три субсидированных направления: это Петропавловск-Камчатский, Благовещенск и Москва. Но такие важные направления как Хабаровск и Новосибирск не входят в субсидии», — спросил журналист.

По словам Орлова, поездка до конечной точки занимает более суток из-за того, что эти направления не получают государственную поддержку, а билеты на них стоят очень дорого.

Президент отметил, что возможность субсидирования рейсов из Магадана в Новосибирск будет рассмотрена властями. Однако такое решение потребует значительного финансирования из бюджета.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Путешествие#Бюджет#Самолет#Магадан#Финансирование#Владимир Путин#Алина Гурицкая#Прямая линия
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