О субсидированных рейсах в Новосибирск попросили Путина во время Прямой линии

Posted Сегодня, 01:45
Published Сегодня, 01:45
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Журналист Александр Орлов из Магадана обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением оказать финансовую поддержку для рейсов из Магадана в Новосибирск. Это направление является важным для местных жителей.
«Магадан имеет три субсидированных направления: это Петропавловск-Камчатский, Благовещенск и Москва. Но такие важные направления как Хабаровск и Новосибирск не входят в субсидии», — спросил журналист.
По словам Орлова, поездка до конечной точки занимает более суток из-за того, что эти направления не получают государственную поддержку, а билеты на них стоят очень дорого.
Президент отметил, что возможность субсидирования рейсов из Магадана в Новосибирск будет рассмотрена властями. Однако такое решение потребует значительного финансирования из бюджета.