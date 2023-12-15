Праздника не будет: в Новосибирске отменили новогодние мероприятия на площади Ленина

Отметим, что в этом году также не состоится масштабный запуск фейерверков после боя курантов. В прошлом году традиционный праздничный фейерверк отменили на фоне частичной мобилизации. Тогда власти заявили, что в первую очередь сосредоточатся на создании новогодней атмосферы для детей участников СВО.