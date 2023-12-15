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Ранее сообщали, что программа празднования зависит от федеральных органов

Праздника не будет: в Новосибирске отменили новогодние мероприятия на площади Ленина

15 декабря 2023, 06:41
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Ранее сообщали, что программа празднования зависит от федеральных органов

Мэрия Новосибирска отменила мероприятия на Новый год на площади Ленина

Праздничные мероприятия к Новому году на площади Ленина не состоятся. Отмену городских гуляний обосновали требованиями правил безопасности. В новогоднюю ночь в центре города лишь включат музыку.

Новогодняя программа на площади Ленина в этом году не состоится, сообщила вице-мэр Анна Терешкова на оперативном штабе в мэрии Новосибирска. Она отметила, что от мероприятий пришлось отказаться из-за неуместных во время праздника требований полиции.

В новогоднюю ночь 31 декабря мы не планируем никаких программ. С 23:00 до 02:00 мы включим новогодние песни через звуковое оборудование на площади Ленина.

«Это связано с тем, что мы дискутировали с полицией. Если проводить любые мероприятия в Театральном сквере, надо будет ставить рамки. Мы считаем, что в новогоднюю ночь неправильно выставлять рамки для жителей Новосибирска, поэтому мы отказываемся от всех мероприятий», — пояснила Терешкова.

Чтобы не лишать горожан новогоднего настроения, с 23:00 до 02:00 в центре города будет играть праздничная музыка.

Отметим, что в этом году также не состоится масштабный запуск фейерверков после боя курантов. В прошлом году традиционный праздничный фейерверк отменили на фоне частичной мобилизации. Тогда власти заявили, что в первую очередь сосредоточатся на создании новогодней атмосферы для детей участников СВО.

Ранее в мэрии Новосибирска уже уточняли, что возможность проведения мероприятий на площади Ленина зависит от решения федеральных органов.

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