Пристающего к школьницам педофила заметили жители Новосибирска

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Сообщение с предупреждением об извращенце стали появляться в чатах WhatsApp. В тексте говорится о том, что неизвестный мужчина приставал к девочке на остановке «Родники».
«В нашем районе появился педофил. Лет 30, в серой парке и темных штанах. Удовлетворял себя при девочке-школьнице», — указано в районном чате.
К счастью, ребенку удалось убежать. Родителей просят быть бдительными.
В полиции на данный момент уточняют информацию.
«Информация по данному факту проверяется», — рассказали Atas.Info в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
UPD: В полиции сообщили, что от местных жителей заявление в полицию не поступало.