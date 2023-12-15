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Извращенец пристал к ребенку прямо на остановке

Пристающего к школьницам педофила заметили жители Новосибирска

15 декабря 2023, 07:39
Фото: 1MI
Извращенец пристал к ребенку прямо на остановке

Новосибирцы предупреждают о педофиле, который пристает к школьницам

Жители Новосибирска обеспокоены: в районных чатах распространяется сообщение о педофиле, который пристает к школьницам. Подозрительного мужчину заметили жители микрорайона «Родники».

Сообщение с предупреждением об извращенце стали появляться в чатах WhatsApp. В тексте говорится о том, что неизвестный мужчина приставал к девочке на остановке «Родники».

«В нашем районе появился педофил. Лет 30, в серой парке и темных штанах. Удовлетворял себя при девочке-школьнице», — указано в районном чате.

К счастью, ребенку удалось убежать. Родителей просят быть бдительными.

Подозрительного мужчину заметили в микрорайоне «Родники»Подозрительного мужчину заметили в микрорайоне «Родники»
Подозрительного мужчину заметили в микрорайоне «Родники»
Фото: скриншот в чате
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В полиции на данный момент уточняют информацию.

«Информация по данному факту проверяется», — рассказали Atas.Info в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

UPD: В полиции сообщили, что от местных жителей заявление в полицию не поступало.

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#Общество#Происшествия#Эксклюзив#Новосибирск#Дети#Полиция#Соцсети#Педофил#Школьница#Александр Ляхов
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