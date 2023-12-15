Снежных баб разрешат лепить только в Новосибирске — мэрия запатентует товарный знак

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Мэрия Новосибирска запатентует «Снежную бабу» как товарный знак. Заявка о патенте была подана еще в мае 2023 года. Вскоре будет принято решение о патенте.
«Мы активно развиваем зимний туристический бренд нашего города „Новосибирск — Родина снежных баб“. В мае 2023 года мы подали заявку на запатентование комбинированного товарного знака с изображением снежной бабы и соответствующего слогана. В ближайшее время мы ожидаем решение о регистрации данного товарного знака», — сообщила вице-мэр Анна Терешкова 15 декабря.
Она отметила, что у администрации уже есть план по использованию товарного знака. Снежная баба должна стать символом зимнего Новосибирска. Ее будут использовать в качестве городской символики, изображение будут размещать на сувенирной продукции и айдентике.
В этом году в муниципалитете решили организовать новогодние гуляния вокруг этого символа. Так, например, в парке «Арена» у ЛДС откроют скульптуру снежной бабе, а 3 января пройдет шествие снежных баб.