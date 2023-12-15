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Снежную бабу запатентуют новосибирцы

Снежных баб разрешат лепить только в Новосибирске — мэрия запатентует товарный знак

15 декабря 2023, 06:26
Фото: unsplash.com
Снежную бабу запатентуют новосибирцы

Мэрия Новосибирска запатентует товарный знак «Снежная баба»

Администрация Новосибирска всерьез взялась за то, чтобы сделать город столицей снежных баб. Мэрия намерена запатентовать соответствующий товарный знак. Значит ли это, что лепить снеговиков можно будет только в Новосибирске?

Мэрия Новосибирска запатентует «Снежную бабу» как товарный знак. Заявка о патенте была подана еще в мае 2023 года. Вскоре будет принято решение о патенте.

«Мы активно развиваем зимний туристический бренд нашего города „Новосибирск — Родина снежных баб“. В мае 2023 года мы подали заявку на запатентование комбинированного товарного знака с изображением снежной бабы и соответствующего слогана. В ближайшее время мы ожидаем решение о регистрации данного товарного знака», — сообщила вице-мэр Анна Терешкова 15 декабря.

Она отметила, что у администрации уже есть план по использованию товарного знака. Снежная баба должна стать символом зимнего Новосибирска. Ее будут использовать в качестве городской символики, изображение будут размещать на сувенирной продукции и айдентике.

В этом году в муниципалитете решили организовать новогодние гуляния вокруг этого символа. Так, например, в парке «Арена» у ЛДС откроют скульптуру снежной бабе, а 3 января пройдет шествие снежных баб.

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