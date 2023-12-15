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Заседание оргкомитета по подготовке празднования Нового года в Новосибирске состоялось 15 декабря в мэрии

Стало известно, когда перекроют Красный проспект ради шествия новогодних игрушек

15 декабря 2023, 08:11
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Заседание оргкомитета по подготовке празднования Нового года в Новосибирске состоялось 15 декабря в мэрии

В Новосибирске перекроют Красный проспект ради шествия новогодних игрушек

Шествие новогодних игрушек в Новосибирске запланировано на 3 января. Костюмированное шоу 3000 участников с ретро-машинами и квадроциклами власти города называют «зимним карнавалом». Ради него перекроют движение транспорта по главной улице — Красному проспекту.

«Опыт прошлого года показал неподдельный интерес горожан к шествию Дедов Морозов. 3 января для участия в шествии мы планируем задекорировать несколько машин, также будут задействованы автобусы туристического маршрута, ретро-машины, мотоциклы и квадроциклы. В шествии примут участие творческие коллективы в костюмах новогодних игрушек и горожане. Предполагаемое количество участников более 3000 человек. Это в своем роде зимний карнавал», — рассказала вице-мэр Анна Терешкова на заседании оргкомитета по подготовке празднования Нового года, состоявшемся 15 декабря в большом зале мэрии.

Департаменту транспорта мэрии (сегодня лишившемуся своего начальника — об этом рассказывал Атас.инфо) поручено подготовить постановлении о перекрытии движения транспорта на Красном проспекте на время шествия.

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Шествие игрушек будет единственным крупным новогодним событием в центре города. Мэрия отменила праздничные мероприятия на площади Ленина в новогоднюю ночь. Зато власти Новосибирска готовы запатентовать снежную бабу, как товарный знак.

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