Стало известно, когда перекроют Красный проспект ради шествия новогодних игрушек

«Опыт прошлого года показал неподдельный интерес горожан к шествию Дедов Морозов. 3 января для участия в шествии мы планируем задекорировать несколько машин, также будут задействованы автобусы туристического маршрута, ретро-машины, мотоциклы и квадроциклы. В шествии примут участие творческие коллективы в костюмах новогодних игрушек и горожане. Предполагаемое количество участников более 3000 человек. Это в своем роде зимний карнавал», — рассказала вице-мэр Анна Терешкова на заседании оргкомитета по подготовке празднования Нового года, состоявшемся 15 декабря в большом зале мэрии.