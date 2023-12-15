Трасса «Тюмень–Новосибирск» может сильно изменится после Прямой линии с Путиным

Posted Сегодня, 01:39
Published Сегодня, 01:39
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Updated Сегодня, 01:41
В ходе прямого общения с журналистом ГТРК «Иртыш» Владимир Путин выразил свою позицию по вопросу о возможном расширении автомобильной дороги «Тюмень-Новосибирск», которая на данный момент является двухполосной и не безопасной.
«Я сама по ней езжу, вижу, вот эти фуры по кюветам лежат», — рассказала Беляева президент, интересуясь возможным расширением.
Президент России обещал внимательно изучить данную проблему.
«Конкретно этот участок надо посмотреть. Я обязательно Марату Хуснуллину скажу об этом. Но это требует больших инвестиций. Нам же нужно реализовывать то, что уже у нас в планах, на что заточены строители, выверены трассы и так далее. Но я скажу обязательно и министерству транспорта и курирующему вице-премьеру, подумаем на этот счет», — отметил Путин.