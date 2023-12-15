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Дорога «Тюмень–Новосибирск» кажется небезопасной

Трасса «Тюмень–Новосибирск» может сильно изменится после Прямой линии с Путиным

15 декабря 2023, 01:39
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Дорога «Тюмень–Новосибирск» кажется небезопасной

Владимир Путин пообещал расширить трассу до Новосибирска

После Прямой линии с Владимиром Путиным могут расширить трассу «Тюмень–Новосибирск». Сейчас дорога узкая и неровная. Автомобилисты считают, что она может быть небезопасна для жизни.

В ходе прямого общения с журналистом ГТРК «Иртыш» Владимир Путин выразил свою позицию по вопросу о возможном расширении автомобильной дороги «Тюмень-Новосибирск», которая на данный момент является двухполосной и не безопасной.

«Я сама по ней езжу, вижу, вот эти фуры по кюветам лежат», — рассказала Беляева президент, интересуясь возможным расширением.

Президент России обещал внимательно изучить данную проблему.

«Конкретно этот участок надо посмотреть. Я обязательно Марату Хуснуллину скажу об этом. Но это требует больших инвестиций. Нам же нужно реализовывать то, что уже у нас в планах, на что заточены строители, выверены трассы и так далее. Но я скажу обязательно и министерству транспорта и курирующему вице-премьеру, подумаем на этот счет», — отметил Путин.
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