Ученые из Новосибирска нашли способ снижения тревожности у подростков

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В исследовании принимали участие юные спортсмены в возрасте 12-13 лет, самбисты со спортивными разрядами. Подростков научили применению мысленных образов, представлений и воображения, использовали позитивное воздействие с помощью слов.
В исследовании приняли участие 12 спортсменов, у 8 из них до начала исследования был высокий уровень личной тревожности, у 6 высокий уровень ситуативной тревожности. Используемые приемы психорегуляции помогли снизить уровень тревожности.
Подростки меньше волновались перед стартом и стали более уверенны в себе. При работе с подростками важно учитывать индивидуальные психологические особенности, выбирая спортивное направление. Но независимо от направления приемы психорегуляции помогают справлять со сложностями, прилагать больше усилий, так как сильнее мотивируют детей и повышают уверенность.
Ученому из Томска продлили арест, он обвиняется в госизмене.