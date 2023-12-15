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Ситуации успеха во время спортивных занятий включают мотивацию успеха у детей.

Ученые из Новосибирска нашли способ снижения тревожности у подростков

15 декабря 2023, 03:00
Фото: 1MI
Ситуации успеха во время спортивных занятий включают мотивацию успеха у детей.
В Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ) провели исследование, которое показало, что ситуации, когда ребенок чувствует себя успешным во время тренировок и занятий физкультурой помогают развивать мотивацию достижения успеха.

В исследовании принимали участие юные спортсмены в возрасте 12-13 лет, самбисты со спортивными разрядами. Подростков научили применению мысленных образов, представлений и воображения, использовали позитивное воздействие с помощью слов.

В исследовании приняли участие 12 спортсменов, у 8 из них до начала исследования был высокий уровень личной тревожности, у 6 высокий уровень ситуативной тревожности. Используемые приемы психорегуляции помогли снизить уровень тревожности.

Подростки меньше волновались перед стартом и стали более уверенны в себе. При работе с подростками важно учитывать индивидуальные психологические особенности, выбирая спортивное направление. Но независимо от направления приемы психорегуляции помогают справлять со сложностями, прилагать больше усилий, так как сильнее мотивируют детей и повышают уверенность.

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#Спорт#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Подростки#Ольга Храмушкина#Психологическое здоровье
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