Ученые из Новосибирска нашли способ снижения тревожности у подростков

Подростки меньше волновались перед стартом и стали более уверенны в себе. При работе с подростками важно учитывать индивидуальные психологические особенности, выбирая спортивное направление. Но независимо от направления приемы психорегуляции помогают справлять со сложностями, прилагать больше усилий, так как сильнее мотивируют детей и повышают уверенность.