Уволен начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев

В минувший вторник уже сам мэр Анатолий Локоть жёстко раскритиковал главу транспортного департамента на еженедельном аппаратном совещании за состояние городских дорог после сильного снегопада и резкого похолодания.

Первыми потребовали увольнения Васильева депутаты горсовета. 21 ноября комиссия по контролю за решениями органов местного самоуправления единогласно проголосовала за предложение рекомендовать мэру уволить Васильева.

Как предсказывал Атас.инфо , Анатолий Локоть подписал распоряжение об увольнении Константина Васильева. В адрес начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса последнее время звучало много критики.

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А незадолго до прямой линии с Владимиром Путиным на проблемы с транспортом Президенту РФ пожаловались жители Тихого поселка.

Ранее стало известно, что мэрия не использовала в 2023 году 180 млн. рублей , выделенных из областного бюджета на проектирование новых станций метро.

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