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Константина Васильева много критиковали последнее время

Уволен начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев

15 декабря 2023, 03:06
Фото: Сайт Банка «Акцепт»
Константина Васильева много критиковали последнее время
Об увольнении начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константина Васильева сообщил официальный ТГ-канал муниципалитета. Распоряжение подписано мэром города Анатолием Локтем 15 декабря.

Как предсказывал Атас.инфо, Анатолий Локоть подписал распоряжение об увольнении Константина Васильева. В адрес начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса последнее время звучало много критики.

Первыми потребовали увольнения Васильева депутаты горсовета. 21 ноября комиссия по контролю за решениями органов местного самоуправления единогласно проголосовала за предложение рекомендовать мэру уволить Васильева.

В минувший вторник уже сам мэр Анатолий Локоть жёстко раскритиковал главу транспортного департамента на еженедельном аппаратном совещании за состояние городских дорог после сильного снегопада и резкого похолодания.

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Ранее стало известно, что мэрия не использовала в 2023 году 180 млн. рублей, выделенных из областного бюджета на проектирование новых станций метро.

А незадолго до прямой линии с Владимиром Путиным на проблемы с транспортом Президенту РФ пожаловались жители Тихого поселка.

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