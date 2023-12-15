Лизать нельзя: фото мужчин с мороженым в Новосибирске посчитали пропагандой ЛГБТ*

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Фото лижущих мороженое мужчин показали во время презентации муниципальной программы «Культура и туризм» 14 декабря. Депутат, председатель постоянной комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству и член постоянной комиссии по градостроительству Александр Тарасов счел фотоматериал вызывающим.
«Александр Тарасов попросил убрать этот слайд и больше нигде не выставлять. Его это возмутило», — рассказала Atas.Info независимый депутат горсовета Светлана Каверзина.
На фотографии участники туристического клуба «Панда» едят мороженое в тридцатиградусный мороз. При этом они одеты по-летнему.
*организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации