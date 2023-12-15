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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Фото мужчин в шортах вызвало возмущение

Лизать нельзя: фото мужчин с мороженым в Новосибирске посчитали пропагандой ЛГБТ*

15 декабря 2023, 11:05
Фото: ВК / Аккаунт Светланы Каверзиной
Фото мужчин в шортах вызвало возмущение

Фото мужчин с мороженным в Новосибирске посчитали пропагандой ЛГБТ*

Новосибирский депутат увидел пропаганду ЛГБТ* в фотографии двух мужчин. На ней молодые люди в шортах ели мороженое в холод. Изображение показали во время презентации в мэрии города.

Фото лижущих мороженое мужчин показали во время презентации муниципальной программы «Культура и туризм» 14 декабря. Депутат, председатель постоянной комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству и член постоянной комиссии по градостроительству Александр Тарасов счел фотоматериал вызывающим.

«Александр Тарасов попросил убрать этот слайд и больше нигде не выставлять. Его это возмутило», — рассказала Atas.Info независимый депутат горсовета Светлана Каверзина.

На фотографии участники туристического клуба «Панда» едят мороженое в тридцатиградусный мороз. При этом они одеты по-летнему.

*организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации

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