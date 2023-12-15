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Женщин пока не взяли на работу

В Новосибирске из-за увольнения Васильева женщин не устроили в троллейбусный парк

15 декабря 2023, 10:41
Фото: 1MI
Женщин пока не взяли на работу

В Новосибирске депутат горсовета Каверзина не смогла попасть на прием в дептранс

В Новосибирске по-прежнему остается актуальной проблема отсутствия работы для женщин-водителей троллейбусов. Независимый депутат горсовета Светлана Каверзина не смогла попасть на прием в департамент транспорта, чтобы прояснить данный вопрос.

Причиной стали внезапные кадровые перестановки в администрации города Новосибирска.

«Из-за увольнения руководителя департамента транспорта Константина Васильева прием к нему отменен. Дата нового визита пока не назначена», — рассказала Atas. Info Светлана Каверзина.
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Также депутат сообщила, что следственные органы пока так и не продвинулись в решении данного вопроса. «После моего допроса у следователя подвижек не возникло», — отметила Светлана Каверзина.

В начале декабря к депутату на прием записались сибирячки, имеющие большой стаж работы водителями троллейбусов. При этом в транспортном предприятии много ставок из-за постоянной текучки кадров. Брать на работу руководство якобы предпочитает мигрантов.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Троллейбус#Увольнение#Светлана Каверзина#Александр Ляхов#Константин Васильев
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