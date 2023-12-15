В Новосибирске из-за увольнения Васильева женщин не устроили в троллейбусный парк

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Причиной стали внезапные кадровые перестановки в администрации города Новосибирска.
«Из-за увольнения руководителя департамента транспорта Константина Васильева прием к нему отменен. Дата нового визита пока не назначена», — рассказала Atas. Info Светлана Каверзина.
Также депутат сообщила, что следственные органы пока так и не продвинулись в решении данного вопроса. «После моего допроса у следователя подвижек не возникло», — отметила Светлана Каверзина.
В начале декабря к депутату на прием записались сибирячки, имеющие большой стаж работы водителями троллейбусов. При этом в транспортном предприятии много ставок из-за постоянной текучки кадров. Брать на работу руководство якобы предпочитает мигрантов.