В Новосибирске «Слово пацана» обвинили в росте подросткового криминала

Однако постепенный выход серий «Слова пацана» способствует росту криминальной статистики. В ноябре нынешнего года было зафиксировано 67 преступлений. Инспекторы по делам несовершеннолетних за два месяца поставили на учет сразу 304 подростка, всего за год их набралось 1 655.