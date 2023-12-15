В Новосибирске «Слово пацана» обвинили в росте подросткового криминала

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Как сообщает Сибкрай.ru со ссылкой на данные ГУ МВД по Новосибирской области, в 2023 году подростки совершили 746 преступлений. В 2022 году криминальных проступков было 778.
Однако постепенный выход серий «Слова пацана» способствует росту криминальной статистики. В ноябре нынешнего года было зафиксировано 67 преступлений. Инспекторы по делам несовершеннолетних за два месяца поставили на учет сразу 304 подростка, всего за год их набралось 1 655.
Одним из самых вопиющих преступлений стало убийство подростка в Иркутской области. По одной из версий, школьника могли убить за появление в «чужом» районе по примеру героев «Слова пацана». Из-за этого в Госдуме попросили проверить сериал на возможную пропаганду насилия.