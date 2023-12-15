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Сериал может влиять на рост преступности

В Новосибирске «Слово пацана» обвинили в росте подросткового криминала

15 декабря 2023, 12:45
Фото: Кино -Театр. Ру
Сериал может влиять на рост преступности

Сериал «Слово пацана» обвиняют в увеличении подростковой преступности

В России продолжается показ криминального сериала «Сила пацана. Кровь на асфальте», посвященного «казанскому феномену» подростковых банд. При этом статистика по преступлениям, совершаемых несовершеннолетними, медленно ползет вверх.

Как сообщает Сибкрай.ru со ссылкой на данные ГУ МВД по Новосибирской области, в 2023 году подростки совершили 746 преступлений. В 2022 году криминальных проступков было 778.

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Однако постепенный выход серий «Слова пацана» способствует росту криминальной статистики. В ноябре нынешнего года было зафиксировано 67 преступлений. Инспекторы по делам несовершеннолетних за два месяца поставили на учет сразу 304 подростка, всего за год их набралось 1 655.

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Одним из самых вопиющих преступлений стало убийство подростка в Иркутской области. По одной из версий, школьника могли убить за появление в «чужом» районе по примеру героев «Слова пацана». Из-за этого в Госдуме попросили проверить сериал на возможную пропаганду насилия.

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