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Новосибирцы регулярно выходят на митинги из-за роста тарифов ЖКХ

В Новосибирской области оправдались за рост тарифов ЖКХ после Прямой линии Путина

15 декабря 2023, 01:30
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Новосибирцы регулярно выходят на митинги из-за роста тарифов ЖКХ

Рост тарифов ЖКХ на 9,5% объяснили в Новосибирской области после линии Путина

После Прямой линии с Владимиром Путиным в Новосибирской области ответили на проблему роста тарифов ЖКХ на 9,5%. В правительстве региона пообещали компенсировать индексацию увеличением зарплат бюджетников.

Помимо повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг, планируется увеличение заработной платы работников бюджетной сферы и меры социальной поддержки в Новосибирской области. Такие решения были приняты властями региона в ответ на вопрос, заданный президенту России Владимиру Путину во время его прямой линии, как сообщает РИА Новости.

«С 1 июля 2024 года в Новосибирской области планируется индексация тарифов в среднем на 9,5%, что соответствует накопленной за данный период инфляции. За тот же период пенсии индексировались трижды и выросли более чем на 23%», — пояснил представитель администрации региона Сергей Нешумов.

Он отметил, что последнее повышение тарифов на ЖКХ в Новосибирской области произошло 1 декабря 2022 года. По словам Нешумова, в 2023 году зарплата работников бюджетной сферы в регионе выросла на 16%, а в следующем году также будут выделены средства на это из казны региона.

Отметим, что во время Прямой линии Владимир Путин обещал разобраться с ростом тарифов в Новосибирской области, но подчеркнул, что тарифы не индексировались в ногу с инфляцией, в то время как пенсия росла выше обычного.

14 декабря президент России Владимир Путин объявил об отмене комиссии за оплату жилищно-коммунальных услуг для пенсионеров.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пенсии#ЖКХ#Инфляция#Пенсионеры#Владимир Путин#Алина Гурицкая#Социальная поддержка#Тарифы ЖКХ#Сергей Нешумов
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