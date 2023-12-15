В Новосибирской области оправдались за рост тарифов ЖКХ после Прямой линии Путина

Он отметил, что последнее повышение тарифов на ЖКХ в Новосибирской области произошло 1 декабря 2022 года. По словам Нешумова, в 2023 году зарплата работников бюджетной сферы в регионе выросла на 16%, а в следующем году также будут выделены средства на это из казны региона.