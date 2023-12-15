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11-балльные пробки в снегопад предшествовали отставке начальника департамента транспорта Константина Васильева

За что ругали банкира Васильева на посту главы департамента транспорта Новосибирска

15 декабря 2023, 05:01
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
11-балльные пробки в снегопад предшествовали отставке начальника департамента транспорта Константина Васильева

Последняя капля: за что уволили главу департамента транспорта Новосибирска

Мэр Анатолий Локоть уволил начальника департамента транспорта мэрии Новосибирска на следующий день после прямой линии Владимира Путина. Почему шквал критики, обрушившейся на экс-банкира Константина Васильева в последний месяц, не оставил мэру иного выхода — в материале Атас.инфо.

За последний месяц в экс-банкира, занявшего «расстрельную» должность начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, вонзилось столько критических стрел, сколько редкий муниципальный чиновник собирает за всю карьеру. Среди них были жалобы жителей Путину, обвинения депутатов, что город «прохлопал» 180 миллионов на метро, добавьте 11-балльные пробки, и поломки снегоуборочной техники, припоминали даже банковское прошлое, из-за которого декларация о доходах начальника дептранса выглядела солиднее, чем у мэра.

Гнев избранников народа

Хроника отставки начала последний отсчет недавно — 21 ноября. Депутатская комиссия горсовета по контролю за решениями органов местного самоуправления единогласно проголосовала за рекомендацию мэру Новосибирска уволить Васильева. На комиссии всплыло, что департамент транспорта провёл в жизнь распоряжение мэра, перекладывающее обустройство конечных остановочных пунктов на администрации районов. Проект документа не согласовали ни с депутатами, ни с главами районов. После этого депутаты выразили недоверие Васильеву.

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А начиналось все хорошо в октябре 2021 года. «Константин Александрович — последние шесть лет был генеральным директором банка „Акцепт“. Считаю, что профессиональный опыт и деловые качества Константина Васильева позволят эффективно решать вопросы планомерного финансирования отрасли», — представлял тогда Анатолий Локоть нового главу департамента транспорта. Васильев 15 лет занимал руководящие должности в банках и инвестиционных компаниях. В банке доходы Васильева были в разы больше, чем у мэра Новосибирска и его декларация о доходах впечатляла.

Мэрия не использовала в 2023 году 180 млн. рублей, выделенных из областного бюджета на проектирование новых станций метро. Депутаты Заксобрания использовали термин «прохлопали деньги», на комитете по транспорту, где вскрылась эта шокирующая информация.

«Крутое пике»: от 11-балльных пробок до Путина

В декабре 2023, критика обрушилась на Васильева, уже как снежный ком со всех сторон. (Причем даже в буквальном смысле — из-за снегопадов на дорогах Новосибирска были зафиксированы 11-балльные пробки).

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В понедельник 11 декабря вице-мэр Геннадий Захаров, обозначил конкретный срок ухода Васильева — до 21 декабря, общаясь с депутатами горсовета.

А во вторник уже мэр публично раскритиковал главу департамента транспорта на аппаратном совещании за состояние городских дорог. Мэр упрекнул экс-банкира за частые поломки снегоуборочной техники. «То, что у нас выходит техника из строя, — это вина ваша. Она же не в боевых действиях участвует. Вы эксплуатируйте её соответствующим образом», — заявил Анатолий Локоть.

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Но и это был еще не конец злоключений начальника департамента. На этой же неделе информация об отмене (точнее реорганизации) 57 маршрутов общественного транспорта всполошила горожан. А «последний гвоздь» в отставку Васильева забили жители Тихого поселка, записавшие видеообращение Путину, что из-за отсутствия транспорта их дети бредут в школу по железнодорожным путям, подвергая свои жизни опасности.

За день до вчерашней прямой линии Владимира Путина департамент транспорта успел решить проблему жителей поселка. Но это уже спасло карьеру его руководителя. Константин Васильев подал заявление об уходе по собственному желанию и 15 декабря мэр Анатолий Локоть его подписал.

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