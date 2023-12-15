За что ругали банкира Васильева на посту главы департамента транспорта Новосибирска

А начиналось все хорошо в октябре 2021 года. «Константин Александрович — последние шесть лет был генеральным директором банка „Акцепт“. Считаю, что профессиональный опыт и деловые качества Константина Васильева позволят эффективно решать вопросы планомерного финансирования отрасли», — представлял тогда Анатолий Локоть нового главу департамента транспорта. Васильев 15 лет занимал руководящие должности в банках и инвестиционных компаниях. В банке доходы Васильева были в разы больше, чем у мэра Новосибирска и его декларация о доходах впечатляла.