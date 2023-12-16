Дороже на 9%: во сколько новосибирцам обойдется новогодний стол-2024

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Основой салата Оливье является мясо, которое еще с прошлого века практически все заменяют вареной колбасой. Atas.Info считал стоимость этого салата в декабре 2022 года, тогда цена на вареную колбасу «Докторская» СПК составила 162 рубля. В декабре 2023 года эта же позицию в среднем в супермаркете оценивалась в 189 рублей.
Овощи — картофель, морковь и лук — самые дешевые продукты для салата. В прошлом году стоимость картофеля и моркови составляла около 20 рублей за кг, лука — 28 рублей за кг. В этом году ингредиенты подешевели: картофель — 16 рублей за кг, морковь — 18 рублей за 800 грамм, лук — 24 рубля за кг.
Ощутимо выросли цены на куриные яйца. В прошлом году десяток можно было приобрести за 82 рубля, сейчас десяток яиц С0 самого недорогого производителя стоит 109 рублей.
Банка зеленого горошка в декабре 2022 года оценивалась в 74 рубля, в декабре 2023 года она же со скидкой стоит 76 рублей. Огурцы маринованные 0,4 кг в прошлом году стоили 109 рублей, в этом году такая же банка самых недорогих огурцов стоит 138 рублей. Майонез подорожал на 21 рубль и стал стоить в среднем 150 рублей.
Если пересчитать на количество продуктов, необходимых для салата получаем такую схему, в которой видно, что набор продуктов для салата Оливье за год подорожал на 90,1 рубль (с 529,8 до 619,9 рублей, при покупке продуктов в кг) или на 17%. Оливье на семью из четырех человек будет стоить 468,76 рубля.
Сельдь под шубой пользуется огромной популярностью у новосибирцев. Сытный, вкусный салат часто готовят для новогоднего стола. Что произошло с ценами на продукты для этого салат за год?
Основа этого салат — селедка, подорожала за год более чем на 80%. Сейчас 400 грамм сельди традиционного посола от компании «Русское море» можно купить на Яндекс.Маркете за 190 рублей. Год назад 400 грамм сельди в такой же упаковке можно было приобрести за 110 рублей.
Незаменимы ингредиент для сельди под шубой — свекла, стал дешевле на два рубля, прошлая цена — 18 рублей, сегодняшняя цена — 16 рублей. Картофель и морковь тоже стали немного дешевле. По сравнению с прошлым годом стоимость картофеля снизилась с 20 до 16 рублей, моркови — до 18 рублей. Также немного подешевел лук — с 28 до 24 рублей за кг.
Стоимость десятка яиц выросла на 27 рублей. Цена на майонез в среднем выросла с 129 рублей до 150 рублей. Смотрим в таблице, на сколько увеличилась стоимость продуктов на этот салат в целом.
Общая стоимость набора продуктов для этого салата поднялась с 276,2 до 379,6 рублей — на 103,4 рубля или на 37%. Сельдь под шубой на семью из четырех человек будет стоить 302,5 рубля.
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В «Руспродсоюзе» посчитали, что стоимость шампанского к концу 2023 года составляет 465,6 рублей, что на 6,2% выше, чем в декабре прошлого года. В Новосибирске средняя цена на игристое — 693 рубля, что на 7,5% дороже цен прошлого года. Причем, самый большой скачок цен на шампанское и другие алкогольные напитки крепче 28% произошел еще в январе 2023 года, когда минимальная розничная цена была увеличена в среднем на 70 рублей.
Один килограмм мандаринов сорта Клементина обойдется в этом году в 240 рублей, сорта Муркотт — 378 рублей. Цена на мандарины по всей России выросла на 70% за год. Причины — неурожай в ряде стран, например, в Азербайджане и Абхазии, проблемы с поставками из Израиля. Также повлияли скачки курса рубля.
Стоимость красной икры в этом году просто шокирует. На Яндекс.Маркете можно приобрести 0,5 кг красной икры горбуши — 5445 рублей, кеты за 7425 рублей. В декабре 2022 года стоимость 0,5 кг икры горбуши составляла 3780 рублей, кеты — 4060 рублей. Рекордной цифрой стоимости 0,5 кг красной икры была сумма в 5000 рублей. Таким образом, стоимость красной икры горбуши выросла на 44%, икры кеты — на 83%.
При этом, как сообщает заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, новогодний праздничный стол на семью из четырех человек в этом году обойдется в 5,5 тысяч рублей, в прошлом году он стоил 4 тысяч 994 рублей. По расчетам «Руспродсоюза» стоимость новогоднего стола за год выросла всего на 506 рублей, но если посмотреть, как изменились цены на салаты, шампанское и икру, то и в реальности, эта сумма может быть больше.
Стоимость яиц и курицы начала расти с середины осени. По сравнению с прошлым годом цены на курятину выросли на 21%, а на яйца и вовсе на 45,9%. Такая ситуация наблюдается по всей России. Как объяснил накануне, 14 декабря, президент Владимир Путин ситуация связана со сбоем в работе правительства.
По словам главы государства, вместе с повышение доходов россиян выросла стоимость продукции. При этом темпы выпуска новых продуктов не увеличились.
«У нас идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровня заработной платы. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок, в общем популярный у граждан. Я и сам с удовольствием яичницу ем. В свое время вообще мог десять с утра сразу навернуть. Но что произошло? Спрос увеличился, а объемов производства нет. Второе: вовремя не открыли импорт в должном объеме», — пояснил Путин.
Он отметил, что ситуация уже регулируется. Так, например, принято решение об импорте курицы и яиц из Азербайджана и Турции. Президент также принес извинения за работу правительства.
Яйца в салатах можно заменить другими продуктами. Правда, аналоги будут не сильно дешевле. Вместо яиц некоторые используют сыр — например, фета, сулугуни, тофу или адыгейский. Как минимум, можно поэкспериментировать с классическим рецептом оливье.
Заменить яйца в выпечке гораздо проще. Например, некоторые хозяйки смешивают кукурузный крахмал и воду; картофельное пюре и крахмал. Также можно использовать разбавленную нутовую муку или овсяные хлопья, замоченные в воде.
Курицу можно заменить мясом других животных, например, индейки, курицы или перепелки. Также близким по вкусу будет мясо кролика. Если курицу вы рассматриваете только как источник белка, а вкус вам не важен, то можно перейти на говядину или свинину — по количеству белка они не сильно уступают курятине.
В прошлом году Atas.Info выяснил, сколько будет стоить новогодний стол, если покупать продукты в «Бахетле» и «Пятерочке». Праздничные блюда влетят в копеечку, если отдать предпочтение первому магазину. Примечательно, что спустя год цены в «Пятерочке» на яйца выросли до цен в «Бахетле».