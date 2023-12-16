Дороже на 9%: во сколько новосибирцам обойдется новогодний стол-2024

При этом, как сообщает заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, новогодний праздничный стол на семью из четырех человек в этом году обойдется в 5,5 тысяч рублей, в прошлом году он стоил 4 тысяч 994 рублей. По расчетам «Руспродсоюза» стоимость новогоднего стола за год выросла всего на 506 рублей, но если посмотреть, как изменились цены на салаты, шампанское и икру, то и в реальности, эта сумма может быть больше.