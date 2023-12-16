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Posted 16 декабря, 19:49

Published 16 декабря, 19:49

Modified Сегодня, 20:10

Updated Сегодня, 20:10

Китайское судно Xing Yuan уберут с побережья на юге Сахалина в 2024 году

16 декабря 2023, 19:49
Севший на мель сухогруз Xing Yuan утилизируют в первом квартале 2024 года — такое решение приняли в правительстве Сахалинской области. Китайское судно застряло на побережье в Холмском районе зимой 2021 года, но на вывод его из-под таможенного контроля потребовалось много времени.

Подготовительные работы по утилизации судна начнут в 2024 году — в ходе прямой линии об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Глава региона напомнил, что сухогруз Xing Yuan сел на мель в декабре 2021 года. Ранее приступить уборке не представлялось возможным из-за необходимости соблюдения юридических процедур. Специалисты министерства транспорта, Сахалинской таможни и транспортной прокуратуры провели ряд мероприятий для вывода сухогруза из-под таможенного контроля.

«Данное судно находится в собственности иностранного государства и было временно ввезено на территорию России, в связи с чем находилось под таможенным контролем. В этом и заключалась основная проблема. Мы провели комплекс мероприятий, привлекали МИД РФ и успешно завершили процедуру вывода его из-под контроля. Отмечу, в России такая практика применена впервые», — рассказал и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Сухогруз уже стал достопримечательностью для туристов, однако его все же стоит убрать. Как отмечают местные жители, он стоит прямо на набережной и портит вид на море в Холмске.

Глобальная утилизация судов в акваториях Сахалинской области продолжается в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», который инициировал президент Владимир Путин. В 2023 году ликвидированы останки 27 объектов, а в 2024-м планируют убрать еще 22 судна. В следующем году работы также продолжат в Северо-Курильском и Корсаковском районах, начнут в Александровске-Сахалинском. Кроме того, специалисты ликвидируют останки судна «Аскания», затонувшего у берегов села Яблочное Холмского района, вблизи популярного у сахалинцев пляжа.

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