Китайское судно Xing Yuan уберут с побережья на юге Сахалина в 2024 году

«Данное судно находится в собственности иностранного государства и было временно ввезено на территорию России, в связи с чем находилось под таможенным контролем. В этом и заключалась основная проблема. Мы провели комплекс мероприятий, привлекали МИД РФ и успешно завершили процедуру вывода его из-под контроля. Отмечу, в России такая практика применена впервые», — рассказал и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.