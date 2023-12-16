atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

В первый день довыборов зафиксировали низкую явку

Новосибирцы неохотно идут на довыборы

16 декабря 2023, 09:44
Фото: Midjourney
В первый день довыборов зафиксировали низкую явку

В Новосибирской области подвели итоги первого дня довыборов

В Новосибирске закончился первый день дополнительных выборов в городской совет депутатов. На данный момент явка избирателей очень низкая.

По данным избирательной комиссии Новосибирской области, на участки двух округов 15 декабря пришли 1 575 человек.

«На дополнительных выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному округу № 40 — 3,15% (935 избирателей), по округу № 49 — 2,83% (640 избирателей); На дополнительных выборах депутата Совета депутатов Венгеровского района по одномандатному округу № 25 — 19,63% (86 избирателей)», — рассказали в облизбиркоме.

В Сузуне явка по одномандатному округу №1 составила 4,62% (143 избирателя). В Бердске проголосовали 2,52% жителей (87 человек).

Определены кандидаты на довыборы в горсовет Новосибирска: кто эти люди
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске из-за увольнения Васильева женщин не устроили в троллейбусный парк
#Политика#Общество#Новосибирск#Выборы#Голосование#Явка#Александр Ляхов#Избирательная комиссия
Подпишитесь
Инфографика. Дороже на 9%: во сколько новосибирцам обойдется новогодний стол-2024
Сегодня, 00:57
Экс-депутата новосибирского горсовета Пирогову* признали иноагентом
Сегодня, 04:34
Праздника не будет: в Новосибирске отменили новогодние мероприятия на площади Ленина
Вчера, 06:41
За что ругали банкира Васильева на посту главы департамента транспорта Новосибирска
Вчера, 05:01
Снежных баб разрешат лепить только в Новосибирске — мэрия запатентует товарный знак
Вчера, 06:26
Лизать нельзя: фото мужчин с мороженым в Новосибирске посчитали пропагандой ЛГБТ*
Вчера, 11:05