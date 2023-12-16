Новосибирцы неохотно идут на довыборы

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
По данным избирательной комиссии Новосибирской области, на участки двух округов 15 декабря пришли 1 575 человек.
«На дополнительных выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному округу № 40 — 3,15% (935 избирателей), по округу № 49 — 2,83% (640 избирателей); На дополнительных выборах депутата Совета депутатов Венгеровского района по одномандатному округу № 25 — 19,63% (86 избирателей)», — рассказали в облизбиркоме.
В Сузуне явка по одномандатному округу №1 составила 4,62% (143 избирателя). В Бердске проголосовали 2,52% жителей (87 человек).