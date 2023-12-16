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Глава деструктивной секты надеется на компенсацию от Минфина

Судимый в Новосибирске тоталитарный «гуру» Виссарион потребовал 30 000 от Минфина

16 декабря 2023, 10:47
Фото: wikipedia.org
Глава деструктивной секты надеется на компенсацию от Минфина

В Новосибирске тоталитарный сектант Виссарион потребовал компенсации от Минфина

Глава тоталитарной секты «Церковь Последнего Завета»* Виссарион (Сергей Тороп), суд над которым проходит в Новосибирске, потребовал от Министерства финансов РФ денежную компенсацию за судебную волокиту. По его мнению, государство должно заплатить за это 30 тысяч рублей.

Как сообщает «Коммерсант-Сибирь», Сергей Тороп вместе с другими руководителями секты Вадимом Редькиным и Владимиром Ведерниковым подал иск, принятый к рассмотрению Новосибирским областным судом. По мнению обвиняемых, судебное производство якобы длится слишком долго и превышает все разумные сроки. Общая сумма требуемой компенсации таким образом составляет почти 100 тысяч рублей.

Как рассказал адвокат одного из истцов Олег Хорошев, уголовное преследование длится уже больше пяти лет, но обвиняемые ознакомились лишь с частью материалов уголовного дела, состоящего из 186 томов. Три года и три месяца из них руководители деструктивной секты находятся в СИЗО.

«Каждый раз мотивами продления срока содержания под стражей является сложность уголовного дела. Никаких мер для эффективного рассмотрения дела не принимается», — заявил защитник.
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К иску прилагается таблица хронометража всех судебных заседаний с 13 сентября 2022 года с 7 ноября 2023 года. Самые короткие из них длились всего час, во многих заседаниях возникали перерывы. При этом якобы были допрошены менее 10% фигурантов уголовного дела, а вещественные доказательства совершенно не исследованы. В сентябре нынешнего года Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников даже обращались к главе Железнодорожного районного суда с просьбой ускорить процесс, но им отказали.

Кроме того, у защиты есть даже претензии к питанию подсудимых. «Они являются вегетарианцами, но не получают необходимый набор продуктов», — сообщил Иван Хорошев.

Официальных комментариев от Министерства финансов РФ на данный момент нет.

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Глава «Церкви последнего завета»* Виссарион (Сергей Тороп) и его помощники были арестованы в сентябре 2020 года в Куракинском районе Красноярского края в ходе штурма так называемого «Города Солнца». На вертолете их доставили в Новосибирск. По версии следствия, они создали религиозное объединение, деятельность которого была сопряжена с насилием над гражданами и причинением вреда здоровью различной тяжести. Во время проповедей «эксплуатировался образ Иисуса Христа».

Виссарионовцы стали известны в начале 1990-х годов, официально секта была зарегистрирована в 2000 году. Бывший сотрудник правоохранительных органов и художник Сергей Тороп придумал учение «Единая вера», представляющее гремучую смесь христианства, индуизма, буддизма, идей Даниила Андреева, Елены Блаватской, Николая и Елены Рерих и даже Карла Маркса. Сам Виссарион называл себя «Христом».

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В общинах практиковался тяжелый физический труд, насильственное вегетарианство и отказ от любой медицинской помощи. Известно несколько случаев гибели людей от физического истощения и психологических издевательств. При этом помощником Виссариона являлся бывший ударник «Ласкового мая» Вадим Редькин, а одной из прихожанок была певица Светлана Владимирская.

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