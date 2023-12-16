Судимый в Новосибирске тоталитарный «гуру» Виссарион потребовал 30 000 от Минфина

К иску прилагается таблица хронометража всех судебных заседаний с 13 сентября 2022 года с 7 ноября 2023 года. Самые короткие из них длились всего час, во многих заседаниях возникали перерывы. При этом якобы были допрошены менее 10% фигурантов уголовного дела, а вещественные доказательства совершенно не исследованы. В сентябре нынешнего года Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников даже обращались к главе Железнодорожного районного суда с просьбой ускорить процесс, но им отказали.