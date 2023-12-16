Табличку с подводной лодки «Новосибирск» продают в интернете за 180 тысяч рублей

В 2011 году ветераны Новосибирского морского собрания выступили с инициативой превратить подлодку в часть мемориального комплекса на набережной Оби. Но для транспортировки суда и его установки на постамент требовалось около 100 млн рублей. После обсуждалась возможность перевозки только одной рубки. Это можно было сделать по железной дороге, стоимость демонтажа и доставки оценивали в 2,5 млн рублей. Но в итоге денег в городском бюджете на эти цели не нашлось.