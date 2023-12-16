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Табличка весит 20 килограммов

Табличку с подводной лодки «Новосибирск» продают в интернете за 180 тысяч рублей

16 декабря 2023, 08:02
Фото: автор объявления
Табличка весит 20 килограммов
На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось предложение приобрести артефакт с борта субмарины «Новосибирск», выведенной из состава флота. В придачу автор объявления готов продать даже часть торпедного аппарата

Заводская бронзовая табличка с подводной лодки «Новосибирск», размер 68×19×2 см, вес 20 килограммов. Цена 180 тысяч рублей. Такое предложение появилось на одном из ресурсов бесплатных объявлений. Продавец, представившийся Геннадием, рассказал, что он живет в Мурманске, подводная лодка распилена на части в городке Полярный на берегу Баренцева мора еще несколько лет назад.

«Вся лодка уже в металлоломе, что поснимали, распродадут последнее и ничего не останется. До Полярного 20 километров. Режется все, даже орудия не снимают. Есть часть торпедного аппарата, передняя. Могу спросить, сколько стоит» — сообщил Геннадий в переписке журналисту Atas.Info, который представился потенциальным покупателем.

Продавец проигнорировал вопросы о законности такого рода сделки и о том, в какой именно части судна была установлена табличка с названием подводной лодки. Судя по профилю Геннадия, он действительно имеет доступ к базе утилизации морских судов. Среди его объявлений есть предложения о продаже судовых фонарей, различных корабельных приборов, морской атрибутики, можно купить даже большой судовой компас.

Подлодки «Владикавказ» и «Новосибирск» в городе ПолярныйПодлодки «Владикавказ» и «Новосибирск» в городе Полярный
Подлодки «Владикавказ» и «Новосибирск» в городе Полярный
Фото: deepstorm.ru

Дизельная подводная лодка Б-401 проекта 877 была спущена на воду 15 марта 1984 года на заводе в Сормово. Название «Новосибирск» получила в 1998 году, после подписания соглашения о шефских связях между мэрий Новосибирска и экипажем субмарины. Последний выход в море по плану боевой подготовки совершила в 2006 году. С 2009 числилась в резерве флота второй категории и нуждалась в среднем ремонте, срок эксплуатации подлодки был продлен на пять лет.

В 2011 году ветераны Новосибирского морского собрания выступили с инициативой превратить подлодку в часть мемориального комплекса на набережной Оби. Но для транспортировки суда и его установки на постамент требовалось около 100 млн рублей. После обсуждалась возможность перевозки только одной рубки. Это можно было сделать по железной дороге, стоимость демонтажа и доставки оценивали в 2,5 млн рублей. Но в итоге денег в городском бюджете на эти цели не нашлось.

Решение об утилизации подводной лодки «Новосибирск» было принято в декабре 2015 года. Последние официальные данные о ее судьбе датированы октябрем 2018 года — «хранится на плаву в ожидании утилизации».

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