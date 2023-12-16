В Новосибирске суд обязал выделить школьникам по 2,5 «квадрата»

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Как сообщает Om1. ru со ссылкой на Кировский районный суд, школа в микрорайоне «Матрешкин двор» по улице Виктора Шевелева должна исполнить решение до 1 апреля 2024 года.
В школе обучаются 3 475 учеников. При этом в классе, рассчитанном на 27 школьников, учится 36 детей. Площадь аудитории составляет 63 квадратных метра.
«Будем разрабатывать стратегию совместно с департаментом образования. На улице дети не останутся», — рассказали в руководстве учреждения образования.