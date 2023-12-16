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В Новосибирске суд обязал выделить школьникам по 2,5 «квадрата»

16 декабря 2023, 05:38

В Новосибирске школьникам по решению суда выделят по 2,5 квадратных метра

В Новосибирске суд удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора. Теперь школа #217 обязана выделить по 2,5 квадратных метра на каждого ученика.

Как сообщает Om1. ru со ссылкой на Кировский районный суд, школа в микрорайоне «Матрешкин двор» по улице Виктора Шевелева должна исполнить решение до 1 апреля 2024 года.

В школе обучаются 3 475 учеников. При этом в классе, рассчитанном на 27 школьников, учится 36 детей. Площадь аудитории составляет 63 квадратных метра.

«Будем разрабатывать стратегию совместно с департаментом образования. На улице дети не останутся», — рассказали в руководстве учреждения образования.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Школа#Суд#Роспотребнадзор#Александр Ляхов
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