В новосибирских магазинах пропали яйца

После Прямой линии с Владимиром Путиным, во время которой глава государства признал наличие проблемы и намекнул на необходимость ее скорейшего решения, подорожание куриных яиц обсудили в правительстве Новосибирской области. На заседании оперштаба по обеспечению устойчивости экономики губернатор Андрей Травников заявил, что причиной является рыночная конъюнктура и желание производителей нажиться на ситуации.