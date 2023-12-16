В новосибирских магазинах пропали яйца

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Как сообщает «КП-Новосибирск», во многих магазинах уже нельзя обнаружить яйца. Продавцы заявляют о том, что поставщики попросту не завезли их. Это может быть связано с переоценкой товара.
После Прямой линии с Владимиром Путиным, во время которой глава государства признал наличие проблемы и намекнул на необходимость ее скорейшего решения, подорожание куриных яиц обсудили в правительстве Новосибирской области. На заседании оперштаба по обеспечению устойчивости экономики губернатор Андрей Травников заявил, что причиной является рыночная конъюнктура и желание производителей нажиться на ситуации.
«Наши производители вместо того, чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги. При этом льготные кредиты они получили в полном объеме», — сообщил Андрей Травников.
Глава региона также сообщил, что в ситуации должны разобраться УФАС и прокуратура. В ближайшее время птицефабрики могут ожидать проверки.