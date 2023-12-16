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Когда яйца появятся вновь, пока неизвестно

В новосибирских магазинах пропали яйца

16 декабря 2023, 08:46
Фото: 1MI
Когда яйца появятся вновь, пока неизвестно

В новосибирских супермаркетах с полок исчезли куриные яйца

В новосибирских супермаркетах с полок начали пропадать куриные яйца. Этому предшествовало заявление губернатора Андрея Травникова о намеренном подорожании продукта.

Как сообщает «КП-Новосибирск», во многих магазинах уже нельзя обнаружить яйца. Продавцы заявляют о том, что поставщики попросту не завезли их. Это может быть связано с переоценкой товара.

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После Прямой линии с Владимиром Путиным, во время которой глава государства признал наличие проблемы и намекнул на необходимость ее скорейшего решения, подорожание куриных яиц обсудили в правительстве Новосибирской области. На заседании оперштаба по обеспечению устойчивости экономики губернатор Андрей Травников заявил, что причиной является рыночная конъюнктура и желание производителей нажиться на ситуации.

«Наши производители вместо того, чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги. При этом льготные кредиты они получили в полном объеме», — сообщил Андрей Травников.
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Глава региона также сообщил, что в ситуации должны разобраться УФАС и прокуратура. В ближайшее время птицефабрики могут ожидать проверки.

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#Экономика#Происшествия#Новосибирск#Цены#Андрей Травников#Губернатор Травников#Владимир Путин#Александр Ляхов#Яйца#Прямая линия с Владимиром Путиным 14 декабря 2023
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