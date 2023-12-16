В Новосибирскую область прибыли 75 тысяч мигрантов

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:47
Как сообщает Новосибирскстат, всего в 2022 году в регион прибыло 75,1 тысячи трудовых мигрантов. При этом женщин-гастарбайтеров значительно больше, чем мужчин (+ 5,1 тысячи против 3,3 тысячи).
В Новосибирскую область прибыли 34,9 тысяч мигрантов мужского пола. Одновременно с этим в регион приехало 40,2 тысяч женщин. Согласно данным статистики, большинство мигрантов приехало по причинам личного характера. Также часть рабочих вернулась после временного отсутствия.
Напомним, что мигрантов в Новосибирской области активно ставят на воинский учет.